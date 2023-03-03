Слышать мир: врач назвала простые правила для здоровья слуха у детей

Врач Лалаянц объяснила, как родителям заметить нарушение слуха у ребенка Фото: Shutterstock

3 марта отмечается Всемирный день слуха. Здоровый слух позволяет нам свободно общаться с окружающими и адаптироваться в обществе. Правда, оценить это счастье слышать зачастую удается, лишь столкнувшись со снижением слуха. В медицине нарушение способности слышать называется тугоухостью. Об основных причинах нарушения слуха у детей и способах профилактики этой проблемы KP.RU рассказала Мария Лалаянц, кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог, сурдолог отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Тугоухость или снижение слуха — это ухудшение восприятия всех или некоторых звуков. Если же человек не слышит вовсе или немного слышит, но только очень громкие звуки, буквально крик у уха, то это уже глухота.

КАК РОДИТЕЛЯМ ЗАМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ СЛУХА У РЕБЕНКА

Понять, что у ребенка снижена способность слышать, можно, наблюдая за его поведением. Если ребенок плохо слышит, то он может не реагировать на звуки и речь, если не видит или не чувствует их источник. В таком случае он усиленно смотрит на лицо, особенно на губы. Дети с врожденным нарушением слуха со временем учатся понимать окружающих по бытовым жестам, мимике, губам. Поэтому нарушение может долго оставаться незаметным для окружающих, а родители чаще замечают проблему через задержку речевого развития.

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ СПОСОБНОСТЬ СЛЫШАТЬ У ДЕТЕЙ НЕ СНИЖАЛАСЬ

Для нормального развития слуха и речи ребенку с рождения важна стимулирующая и безопасная звуковая и речевая среда.

ПОЛЕЗНО

Дети, растущие в семьях, где родители активно беседуют с ребенком и друг с другом, начинают и сами охотно повторять звуки, а потом и говорить, запоминают и используют больше слов, чем в семьях, в которых с детьми не говорят. Чтобы проверить, нет ли у ребенка врожденной глухоты или снижения слуха, важно пройти аудиологический скрининг новорожденных (до трех месяцев) в роддоме или в поликлинике по месту жительства. В случае необходимости, это позволит вовремя начать лечение.

ЛУЧШЕ НЕТ

Постоянный шум от автотрассы, железной дороги, стройки и прочие окружающие шумы больших городов могут вызвать у ребенка нарушение способности слышать, повлиять на сон и работу сердечно-сосудистой системы. Не стоит брать ребенка на концерты, где звуки выше 80 дБ (можно сравнить с постоянным криком и ревом мотоцикла). Если на концерте вы не можете услышать сами себя, а после представления – в ушах еще шумит, такой досуг не для семьи.

ТОЧНО НЕТ

Ватные палочки для чистки ушей у детей под запретом. Уши важно чистить непосредственно после купания, протирая снаружи кончиком полотенца, ватным диском, ватным «фитильком», но никак не ватными палочками.

- Ватные палочки на самом деле не являются ушными и не предназначены для таких целей, - говорит врач Мария Лалаянц. - Попытка почистить ватной палочкой наружный слуховой проход себе или ребенку может привести, во-первых, к введению серных масс в более глубокие отделы слухового прохода с формированием серной пробки и тугоухости, а во-вторых, к травме кожи слухового прохода или барабанной перепонки.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОВРЕДИЛ БАРАБАННУЮ ПЕРЕПОНКУ

Травма барабанной перепонки без вовлечения структур среднего уха может привести к снижению слуха легкой степени, считает врач. Такая травма опасна риском инфицирования среднего уха и развитием гнойного отита, поэтому оставлять без внимания проблему не стоит.

СЛУШАТЬ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

Справиться с нарушением слуха сегодня помогают слуховые аппараты – медицинские гаджеты. Такие приборы можно настроить с высокой степенью чувствительности, чтобы компенсировать восприятие именно тех звуков, которые ребенок не слышит, и в необходимом ему объеме. Аппарат можно по беспроводной сети подключить к смартфону и настраивать индивидуально. В случае двусторонней глухоты, когда слуховые аппараты не помогают, но слуховой нерв сохранен, можно использовать кохлеарную имплантацию. В этом случае электродные системы вживляются во внутреннее ухо и позволяют напрямую стимулировать звуковыми волнами волокна слухового нерва. Ежегодно такая операция проводится тысячам детей за счет государства.