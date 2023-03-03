Убийства совершены из оружия НАТО: МИД России выступил с серьезным заявлением после теракта в Брянской области

Пост спецподразделения полиции в селе Сачковичи, Брянская область. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Соучастники преступлений и спонсоры терроризма»

Министерство иностранных дел России выпустило специальное заявление Об украинском кризисе - Министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с нападением диверсантов на Брянскую область, убийством двух мирных жителей и ранением 11-летнего мальчика.

«Украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем», - отмечается в сообщении.

В МИД также указали на связь киевского режима с кураторами из стран НАТО.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», - сказано в заявлении.

«Крымчане не захотели мириться с разгулом националистов»

В российском дипломатическом ведомстве напомнили, что 26 февраля исполнилось девять лет с начала «Крымской весны». Отправной точкой для него в МИДе назвали антиконституционный вооруженный госпереворот в Киеве, а также нападение боевиков «Правого сектора» на автобусы с участниками «антимайдана» под Корсунь-Шевченковским 21 февраля 2014 года.

«Разумеется, крымчане не захотели мириться с разгулом национал-радикалов и выступили против новых властей, - напоминает министерство иностранных дел. - Избежать эскалации напряженности с непредсказуемыми последствиями удалось благодаря самим жителям полуострова, вставшим на защиту своего дома, и пришедшим им на помощь российским военным из законно находившихся в Крыму подразделений Черноморского флота России».

Расстрелянный украинскими диверсантами водитель. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Ставят под угрозы тысячи жизней»

Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма, говорится в заявлении. В этой связи показательно заявление заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Украины.

«На фоне агрессивных заявлений украинского руководства в отношении Крыма в СМИ появилась информация, что киевские власти рассматривают возможность поставить граждан России и Белоруссии, находящихся на Украине, перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными. Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Думаем, трезвомыслящим россиянам и белорусам на Украине это было также понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в России», - заявляет МИД РФ.

Обломки произведенного в Германии боеприпаса, использованного украинскими диверсантами во время нападения. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей.

Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории», - завершает специальное сообщение министерство иностранных дел.

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