Что сейчас с брянским мальчиком Федей, который раненым спасал детей при атаке террористов: "Держится, старается приободрить маму"

Александр Богомаз навестил в больнице мальчика, который выжил после атаки группы украинских диверсантов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил в больнице мальчика, который выжил после атаки группы украинских диверсантов. Глава региона также объявил о помощи всем пострадавшим от ДРГ.

«Навестил в больнице нашего героя Федора, который, несмотря на такой юный возраст, повел себя как настоящий мужчина, настоящий боец! Так он воспитан», - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что оба старших брата Федора защищают Россию, участвуя в специальной военной операции, «а младший во всем берет с них пример».

Богомаз подчеркнул, что сейчас мальчик находится «в надежных руках», а доктора провели «уникальную многочасовую операцию», извлекая пулю. По его словам, ребенок «держится мужественно, не жалуется», а напротив «сам старается приободрить маму».

Глава региона отметил, что помощь и поддержка оказывается всем пострадавшим от действий украинских террористов, каждой семье. «И родным Федора будет оказана всесторонняя помощь, мы с его мамой постоянно на связи. Желаю нашему герою поскорее поправиться!», - добавил он.

Напомним, в четверг, 2 марта, Богомаз заявил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, а также сообщил, что при обстреле машины со стороны ДРГ погибли двое человек и был ранен ребенок.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм мальчика, спасшего двух девочек, и водителя автомобиля, погибшего при нападении. Он сообщил, что ими гордится вся страна.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал произошедшие в Брянской области терактом, отметив также полную осознанность действий дивесантов, когда они стреляли в машину с ребенком.