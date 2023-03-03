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Здоровье3 марта 2023 12:30

Ученые выяснили, что всего одна бессонная ночь может состарить мозг на два года

Пострадать ради науки вызвались 134 здоровых добровольца
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Пострадать ради науки вызвались 134 здоровых добровольца

Пострадать ради науки вызвались 134 здоровых добровольца

Фото: Shutterstock

Одна бессонная ночь может обернуться для мозга двумя годами старения, к такому выводу пришла международная команда ученых-неврологов и сомнологов.

Пострадать ради науки вызвались 134 здоровых добровольца, 42 женщины и 92 мужчины, средний возраст которых был 25 лет. Испытуемых разделили на три группы. Одних лишили сна на 24 часа полностью. Другим дали поспать 3 часа за ночь, у участников третьей группы график сна составлял 5 часов в течение пяти ночей. Каждый раз показатели активности мозга ученые замеряли при помощи МРТ и провели несколько циклов таких испытаний. Показатели возраста мозга после недосыпа сопоставили с исходными данными, теми, что собрали в бодром и активном состоянии после полноценного сна.

Оказалось, что при полном лишении сна в течение 24 часов морфологический возраст мозга у участников эксперимента возрастал по показателям на 1 – 2 года. Правда, если сразу после бессонной ночи людям давали отоспаться, то их возрастные показатели изменения объема тканей и жидкостей в мозге возвращались к исходным. При этом условный возраст мозга изменился не столь существенно при остром лишении сна (3 часа сна за одну ночь) или при хроническом частичном ограничении сна (5 часов в постели в течение пяти ночей).

- Наше исследование предоставило новые доказательства того, что потеря сна сказывается на всем мозге схожим со старением образом, - заключают ученые.

Предыдущие исследования взаимосвязи сна и здоровья показывали, что бессонница часто соотносится с ожирением. Лишение сна значительно снижает активность в областях мозга, отвечающих за оценку чувства голода и насыщения, что может стимулировать тягу к высококалорийной пищи после бессонных ночей.

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