Ученые выяснили, что всего одна бессонная ночь может состарить мозг на два года

Пострадать ради науки вызвались 134 здоровых добровольца Фото: Shutterstock

Одна бессонная ночь может обернуться для мозга двумя годами старения, к такому выводу пришла международная команда ученых-неврологов и сомнологов.

Пострадать ради науки вызвались 134 здоровых добровольца, 42 женщины и 92 мужчины, средний возраст которых был 25 лет. Испытуемых разделили на три группы. Одних лишили сна на 24 часа полностью. Другим дали поспать 3 часа за ночь, у участников третьей группы график сна составлял 5 часов в течение пяти ночей. Каждый раз показатели активности мозга ученые замеряли при помощи МРТ и провели несколько циклов таких испытаний. Показатели возраста мозга после недосыпа сопоставили с исходными данными, теми, что собрали в бодром и активном состоянии после полноценного сна.

Оказалось, что при полном лишении сна в течение 24 часов морфологический возраст мозга у участников эксперимента возрастал по показателям на 1 – 2 года. Правда, если сразу после бессонной ночи людям давали отоспаться, то их возрастные показатели изменения объема тканей и жидкостей в мозге возвращались к исходным. При этом условный возраст мозга изменился не столь существенно при остром лишении сна (3 часа сна за одну ночь) или при хроническом частичном ограничении сна (5 часов в постели в течение пяти ночей).

- Наше исследование предоставило новые доказательства того, что потеря сна сказывается на всем мозге схожим со старением образом, - заключают ученые.

Предыдущие исследования взаимосвязи сна и здоровья показывали, что бессонница часто соотносится с ожирением. Лишение сна значительно снижает активность в областях мозга, отвечающих за оценку чувства голода и насыщения, что может стимулировать тягу к высококалорийной пищи после бессонных ночей.