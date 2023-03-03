Минобороны России ликвидировало за сутки 640 наемников киевского режима

С 24 февраля 2023 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал журналистам о боевой работе Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции.

Генерал-лейтенант сообщил о продвижении наших войск, а также потерях за прошедшие сутки в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 200, на Донецком до 210, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 70, на Херсонском до 60 наемников киевского режима.

В этих боях наши воины поразили мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, десятки бронемашин, гаубиц, пушек и автомобилей РСЗО ВСУ.

Представитель военного ведомства также уточнил, что нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах.

Наши асы сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины над городом Красноармейск Донецкой Народной Республики, а бойцы подразделений противовоздушной обороны один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и 18 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

394 - самолета.

212 - вертолетов.

3313 - беспилотных летательных аппаратов.

407 - зенитных ракетных комплексов.

8129 - танков и других боевых бронированных машин.

1048 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4262 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8680 - единиц специальной военной автомобильной техники.