Названы победители Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Жюри Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» 28 февраля определило победителей в 6 номинациях, проекты которых будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Их работы были отобраны из 887 заявок от 264 вузов, поданных на участие в конкурсе в сентябре - декабре 2022 года.

Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум проводит конкурс при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования России и Фонда президентских грантов.

«Конкурс выполняет важнейшую миссию по формированию в обществе новой модели социальной деятельности. Очень важно, что такая возможность предоставляется именно студентам. Поддерживая молодых и инициативных людей, конкурс предлагает им способ эффективной самореализации в социальной сфере», - подчеркнул советник Президента России Антон Кобяков.

В состав жюри под председательством заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой вошли заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, вице-президент - начальник Центра по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка Евгений Хилинский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор АСИ Елена Тополева-Солдунова, генеральный директор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин, заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина, заместитель директора Фонда Инносоциум Андрей Гавриленко, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрии Поликанов, заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

«Конкурс «Инносоциум» направлен на включение и увеличение числа российских студентов в реализацию социально значимых проектов. С каждым годом растет количество участников и повышается уровень заявленных проектов. Инициативы студентов направлены на устойчивое развитие территорий, повышение цифровых компетенций, создание инклюзивного общества и условий для активного долголетия. Важно, чтобы актуальные проекты получили помощь еще на стадии формирования, были реализованы и впоследствии тиражированы в субъектах Российской Федерации», - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

«В партнерстве с Фондом Росконгресс мы поддерживаем инициативу, благодаря которой у российских студентов появляется возможность разработки и реализации инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем. Конкурс предоставляет уникальную возможность заинтересованным и способным осуществлять значимые изменения в своей жизни и в жизни окружающих людей авторам проектов реализовать свои идеи на практике. Мы высоко ценим это сотрудничество», – отметил заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.

«Социальное проектирование стало одним из важнейших факторов развития студенческой инновационной среды. Авторы проектов, со многими из которых мне довелось беседовать, подчеркивали, что рассматривают участие в конкурсе как стимул в приобретении знаний и компетенций и способ формирования активной гражданской позиции», - отметила заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Победителем в номинации «Активное долголетие», партнером которой выступил Совет Федерации России, стала Кристина Бардасова, Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, с проектом «Будь активным - будь здоровым».

В номинации «Устойчивое развитие», партнером которой выступил Газпромбанк, лучшим был признан проект «Демо-цех по переработке пластика ЯМЬ» Анастасии Логиновой из Сургутского государственного университета, г. Сургут.

В номинации «Женское лидерство» победила Полина Саенко из Белгородского государственного аграрного университета имени Горина, г. Белгород, с проектом «Колба – многофункциональное развивающее пространство женского лидерского потенциала».

В номинации «Развитие территорий» победил проект «Промышленный Нижний» Регины Торгонской из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород.

В номинации «Цифровизация в культуре и искусстве» победа досталась Егору Бебеху из Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, за проект «Цифровая мобильная платформа буккросинга «Мой каталог».

В номинации «Инклюзивное общество» лучшим признан проект «ПАЗЛ - приложение по изучению языков жестов, как русского, так и иностранных», Влады Петренко из Кубанского государственного университета, г. Краснодар.

«Окружающий мир меняется все быстрее. Я высоко оцениваю усилия и старания участников конкурса, которым удается отразить в своих проектах способность следовать современным актуальным трендам. Каждая идея, представленная финалистами, показывает желание авторов решать социальные проблемы, делать жизнь нашего общества удобнее, справедливее и интереснее», - отметил заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

В текущем сезоне программу курса социального проектирования на сайте конкурса прошли более 1000 студентов.

«У современной молодежи растет социальная сознательность и эмпатия по отношению не только к проблемам друг друга, но и к сложным ситуациям представителей других возрастов. Содержание проектов отражает понимание авторами тех важнейших процессов, которые сейчас происходят в обществе. Цель в том, чтобы обычные люди, главный адресат социально ориентированных студенческих проектов, ощутили доброту и сердечное тепло, которые участники нашего конкурса постарались вложить в свои инициативы. Наш конкурс про созидание и внутреннюю красоту, которая спасёт мир», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

«Мы видим, что сегодняшние студенты демонстрируют высокий интерес к социальному проектированию. В этом сезоне участники предложили интересные проекты, которые при этом могут решать реальные проблемы в сфере социальной политики, образования, культуры и туризма. Формат конкурса предлагает современным студентам возможность развивать и совершенствовать навыки социальной коммуникации, профессиональный и личностный рост», - заявил вице-президент - начальник Центра по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка Евгений Хилинский.