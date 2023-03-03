Бастрыкин поручил предать суду всех украинских военных преступников и неонацистов

В Следственном комитете России состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены итоги работы ведомства в 2022 году и поставлены задачи на текущий год.

В ходе коллегии Председатель Следственного комитета положительно отметил работу сотрудников, в том числе действующих в зоне специальной военной операции, по расследованию преступлений киевского режима: «С 2014 года возбуждено уже 2608 дел. В числе их фигурантов члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений, а также представители силовых структур. Уже окончено расследование по 138 таким уголовным делам. Привлечены в качестве обвиняемых 403 лица, из них 188 – очно. Среди фигурантов 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины. Заочно арестованы 136 обвиняемых».

Он также отметил, что проводимые расследования «необходимо довести до логического завершения, собрать неоспоримую доказательственную базу, предать суду всех военных преступников, неонацистов».

«Каждый из них должен понести справедливое наказание», - подчеркнул глава СК России.

Память действующих и бывших сотрудников Следственного комитета, погибших в Донбассе при исполнении служебного и гражданского долга, участники мероприятия почтили минутой молчания».

По итогам коллегии Бастрыкин поручил подчиненным обеспечить эффективность выявления и расследования фактов хищения бюджетных средств, преступности среди мигрантов, усилить комплекс мер, направленных на борьбу с преступлениями против социально уязвимых категорий граждан и профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За прошлый год следователи направили в суд почти 89 тысяч уголовных дел, из них 10 тысяч о коррупции, что на 9% больше, чем в 2021 году, а также свыше 18 тысяч дел об экономических преступлениях. При этом за преступления коррупционной направленности привлечено 418 лиц, обладающих особым правовым статусом. Кроме того, в тесном взаимодействии с ФСБ и МВД России раскрыто 6 110 преступлений прошлых лет, в их числе 903 убийства. Приняты меры по пресечению злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов – возбуждено 634 уголовных дела, 297 уже переданы в суд.