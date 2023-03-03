Ты же выжил, Солдат! К юбилею Курской битвы появится масштабный мемориал

Скульптура Солдата для мемориала "Курская битва" будет установлена летом 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2023-го будет открыт мемориал в честь 80-летия победы в Курской битве. После проведения творческого конкурса из 17 проектов остались два финалиста. Интернет-голосованием было решено исполнить оба проекта. Один из них — нереализованный при жизни автора вариант знаменитого Евгения Вучетича (создателя мемориального комплекса на Мамаевом кургане), другой — задумка скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. И сейчас в столичной мастерской двух этих соавторов идет изготовление центральной части входной группы мемориального комплекса.

Летом 2023-го будет открыт мемориал в честь 80-летия победы в Курской битве. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Скульптуру Солдата выполним из бронзы. А «немецкие атаки» - из кортеновской стали. Необходимо изобразить противостояние бойца и стали. Как живой человек смог остановить бездушную немецкую армаду, - отметил Андрей Коробцов, - Большая честь работать над подобными проектами. Прежде я был уверен, что Курская битва – это, в основном, Прохоровка, но сейчас нам открылось, что все было гораздо масштабнее и сложнее…

После проведения творческого конкурса из 17 проектов остались два финалиста. Интернет-голосованием было решено исполнить оба проекта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зам.главы Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко объяснил концепцию так:

- На юге Курской дуги танки шли на танки. А на севере немецкие бронрованные монстры наступали на позиции нашей пехоты, которая не отступила. Чтобы эту историю показать символично, была предложена концепция: солдат, который неимоверными усилиями раздвигает два «танковых клина»…

Открытие первой очереди мемориала ожидается в августе 2023-го в Поныровском районе Курской области, где сейчас вовсю идут работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Открытие первой очереди мемориала ожидается в августе 2023-го в Поныровском районе Курской области, где сейчас вовсю идут работы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ