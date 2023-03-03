В Ханты-Мансийске открылся международный кинофестиваль «Дух огня»

Фото: Виктор Молодцев

Сегодня, 3 марта, в Ханты-Мансийске открылся 21-й международный кинофестиваль «Дух огня», президентом которого с 2023 года стал обладатель двух наград Каннского фестиваля сербский режиссер Эмир Кустурица. За четыре дня кинофорума зрителям представят более 70 фильмов из 16 стран, среди них – работы режиссеров из Франции, Аргентины, Японии, Китая и Индии.

По мнению Эмира Кустурицы, фестивали режиссерских дебютов имеют колоссальное значение для киноиндустрии. «Этот фестиваль остается храмом культуры, потому что большие кинофестивали мира уже не прославляют автора – они славят «проект». А независимое кино показывает человеческую душу, рассказывает о вопросах бытия. Пока есть такие события, искусство не умрет. Здесь в России я чувствую культурные истоки нашей литературы и нашего кинематографа», – подчеркнул он.

Главная тема фестиваля в этом году – коренные народы мира. В программе сразу несколько фильмов на алтайском, кабардинском, чеченском и финно-угорских языках. Картины рассказывают истории о жизни вдали от больших городов, поиске семейного счастья и судьбах женщин разных поколений.

Фото: Виктор Молодцев

Лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций» получит специальную награду от генерального партнера кинофестиваля – компании «Газпром нефть».

«Югра – это родной для нашей компании регион с многолетней историей отношений. Здесь мы вместе с нашими партнёрами реализуем проекты, улучшающие качество жизни людей. А фестиваль «Дух огня» стал не только важнейшим локальным культурным событием, но и уже много лет делает Ханты-Мансийск частью международной кинематографической жизни. В этом году, благодаря профессиональной команде во главе с Эмиром Кустурицей, мы подготовили отличную программу. Сейчас фестиваль вступил в новый этап развития и, опираясь на заложенные основателями традиции, делает важный шаг вперед», – отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Напомним, международный кинофестиваль «Дух огня» проводится с 2003 года Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при поддержке Министерства культуры РФ и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В разные годы на фестивале побывали мировые звезды кино и искусства – Пьер Ришар, Катрин Денев, Кристофер Ламберт, Настасья Кински, Фанни Ардан, Олег Янковский, Александр Сокуров.

Фото: Виктор Молодцев

«Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» – это один из брендов, которые знают в мире. Мы делаем все для того, чтобы его узнаваемость была максимальной. Также активно расширяем возможности региона в области кино и кинопроизводства. Создаем систему сопровождения этих проектов и новые программы для развития молодых талантов. Одним из направлений будем развивать обмен студентами-кинематографистами с нашими странами-партнерами. В этом году сделали большой акцент на кинодиалоге с Индией — страной-гостьей нашего фестиваля», - рассказала на открытии кинофорума губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.