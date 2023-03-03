Наградили школьников-победителей профиля «Искусственный интеллект»

Фото: Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»

Одиннадцатиклассник Владимир Яременко из Сургута впервые принимал участие в олимпиаде и сразу зарекомендовал себя в числе лучших. В финале ему предстояло создать нейронную сеть, которая анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Парень уверен за подобными разработками будущее.

- Это нужно для анализа видео с камер наблюдения, для помощи в расследовании преступлений, поиска пропавших людей и для других не менее важных целей, - объясняет Владимир.

Финал и церемония награждения победителей и призеров НТО по профилю «Искусственный интеллект» прошли в Москве. К слову, это направление включено в программу олимпиады с 2019 года, его проводит Академия искусственного интеллекта для школьников — проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке команды Sber AI. За четыре года через эти соревнования прошли уже более 20 тысяч ребят.

В чем значимость такого мероприятия? Школьные олимпиады — отличная возможность протестировать свои навыки и даже выбрать будущую профессию. Таким образом Сбер поддерживает и сами интеллектуальные соревнования, которые проходят в духе честной борьбы и спортивного азарта, и их участников, которые планируют связать свою жизнь с миром науки и информационных технологий.

- Сегодня технология искусственного интеллекта во многом та технология, которая определит будущее нашей страны, - уверен Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. - Именно поэтому этот профиль в олимпиаде — одно из самых сложных и вместе с тем самых перспективных направлений. В этом году в нем зарегистрировалось более 6 тысяч ребят. Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством. Мы видим, как для старшеклассников из различных регионов такие олимпиады становятся «путевкой в профессию»: ребята соревнуются с лучшими, прокачивают свои навыки в конкурентной среде. Мы в Сбере уделяем огромное внимание искусственному интеллекту и нам есть чем поделиться со студентами. Такие ребята – будущее нашей страны. Именно поэтому мы поддерживаем и сами соревнования, и их участников, которые планируют связать свою жизнь с IT. Это важно и для Сбера, и для страны в целом: нам нужны сильнейшие специалисты в новых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, которые формируются прямо сейчас, на наших глазах.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

6150 учеников 8–11 классов из России, Белоруссии: Казахстана, Индии и других стран зарегистрировались в профиле «Искусственный интеллект».

«ИИ» - самый популярный из 39 направлений олимпиады.

Более 100 старшеклассников из 27 регионов нашей страны и Казахстана вышли в финал.

Регионы-рекордсмены по количеству финалистов:

- Санкт-Петербург (25 человек),

- Москва (17),

- Удмуртия (10).

ПУТЕВКА В БУДУЩЕЕ

Финал длился четыре дня. Ребята в несколько этапов создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео. На первом этапе участникам предлагалось разработать классификатор видео по его содержанию. Затем прошел хакатон (соревнование), где ребята разрабатывали модель, позволяющую строить текстовое описание видео на естественном языке. Наконец, в финальном испытании, подготовленном при участии специалистов Sber AI, ребята создали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Причем это ответы не только на закрытые вопросы типа «да/нет», но и на открытые вопросы, где ответ не был фиксирован. Например: «Что делает человек на видео?» или «Сколько врачей на видео?» и так далее.

В итоге в индивидуальном зачёте отмечены 17 призёров и 8 победителей олимпиады (подробности в рубрик «Победители»). Все они получат преференции при поступлении в ведущие вузы России. Это зачисление на профильные направления без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнеры по направлению «Машинное обучение». Чем не путевка в будущую жизнь?

Кроме того, все победители и призёры стали обладателями новых умных колонок SberBoom и SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют, портативных аккумуляторов, экшн-камер и наушников.

В командном зачёте победу одержали пять команд — их наградили денежными сертификатами на образование от 250 000 до 650 000 рублей. В этом году общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» превысил 4 млн рублей. Также организаторы учредили пять спецноминаций, победители в которых получили ТВ-приставки SberBox с виртуальными ассистентами Салют.

ПОБЕДИТЕЛИ

Индивидуальный зачет - победители:

Максим Герасимов (Чебоксары), Арсений Шахматов (Челябинск), Кирилл Алметов (Зеленоградск), Владимир Яременко (Сургут), Артём Селезнев (Московская область, Мытищи), Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург), Владимир Воробьев (Москва), Максим Кузнецов (Москва).

Индивидуальный зачет - призеры:

Назарий Карпов (Владивосток), Даниил Зиновьев (Рязань), Андрей Белый (Ижевск), Дмитрий Купряков (Иркутск), Андрей Шахматов (Московская область, Балашиха), Ильдар Хамаганов (Иркутск), Иван Жовтый (Иркутск), Семён Сахаровский (Владивосток), Таисия Чегодаева (Санкт-Петербург), Ярослав Степанов (Иркутск), Александр Катьянов (Новосибирск), Алексей Шатурный (Москва), Никита Мокийчук (Новосибирск), Илья Гринюк (Московская область, Балашиха), Никита Ильтяков (Новосибирск), Руслан Косолапов (Москва), Елизавета Архангельская (Владивосток).

Командный зачет:

I место: Максима Герасимова (Чебоксары) и Арсения Шахматова (Челябинск)

II место: Кирилла Алметова (Зеленоградск) и Владимира Яременко (Сургут)

III место: Артем Селезнев (Московская область, Мытищи) и Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург)

IV место: Даниила Зиновьева (Рязань) и Назария Карпова (Владивосток)

V место: Владимира Воробьева (Москва) и Максима Кузнецова (Москва).

СПРАВКА «КП»

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив. В 2022/2023 учебном году заявки на участие в олимпиаде подали более 135 000 школьников и студентов из всех регионов России и более 20 зарубежных стран. Всего с 2015 года охват олимпиады превысил 520 000 участников. Организационный комитет НТО возглавляют первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.