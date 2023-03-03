На небе появилось подобие «Вифлеемской звезды»

Волхвам указывал путь к Иисусу некий загадочный яркий объект.

Вплоть до 5 марта москвичи смогут наблюдать красивейшие зрелище: Венера и Юпитер будут сиять рядом на небосводе. Об этом – довольно редком - астрономическом явлении напоминает Московский планетарий.

Любоваться так называемым тесным соединением двух самых ярких планет можно сразу после заката Солнца. Они будут видны над западным горизонтом на высоте около 20 градусов - с 18:30 и до 20:30-21:00 мск. Потом планеты скроются за горизонт.

Сошлись перед 8 марта Венера и Юпитер, женское и мужское. Символично. Фото: Московский ПЛАНЕТАРИЙ

К концу марта Юпитер уйдет с вечернего неба, а Венера останется – продолжит сверкать на западе. При ясной погоде, конечно.

Из расчетов австралийского астронома Дэйва Ренеке следует, что во 2 году до нашей эры Юпитер и Венера сходились еще теснее – по сути сливались в один яркий объект на небе. Его-то, по мнению ученого, люди и называли «Вифлеемской звездой». Или «Путеводной звездой», которая, по библейскому преданию, привела волхвов в Вифлеем к месту, где родился Иисус Христос. Правда, в этом надо будет признать, что он родился чуть позже, чем принято считать.

К аналогичным выводам пришли и в Университете Индианы, где под руководством профессора астрономии Холлиса Джонсона провели свои расчеты.

Юпитер сходился с Венерой в 2014 году. И тоже образовывал яркий объект, похожий на Вифлеемскую звезду.