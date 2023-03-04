Военная спецоперация на Украине 4 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 марта 2023 года.

Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении города Артемовск в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога», - заявил он.

Пригожин также призвал Зеленского дать старикам и детям без препятствий покинуть Артемовск.

Командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск Донецкой Народной Республики.

На Украине вновь объявили воздушную тревогу по всей территории страны.

В частности, сигналы тревоги прозвучали в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и подконтрольных Киеву Херсонской и Запорожской областях.

ВКС России сбили в районе Красноармейска ДНР украинский самолет Су-24, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.