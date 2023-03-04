Победитель шоу «Ну-ка, все вместе!» получил миллион рублей: «Я не ожидал!»

Ведущий шоу Николай Басков и победитель «Ну-ка, все вместе!» Сергей Павловский. Фото: телеканал «Россия»

Ночью 4 марта на канале «Россия» назвали имя победителя вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Завершился спецпроект телешоу под названием «Битва сезонов» - состязались лучшие вокалисты, финалисты всех четырех сезонов. По традиции оценивало исполнителей жюри – сотня экспертов, которую возглавляет Сергей Лазарев. Большой приглашенной звездой финала в жюри была народная артистка Лариса Долина.

Итоги финала: победил Сергей Павловский из города Томск; на втором месте - Дарья Храмова, а «бронза» у Арпи Абкарян.

Лариса Долина на 16-й секунде решающего живого исполнения Сергея уже стояла – проголосовав таким образом за его вокал. В решающем вокальном туре Павловский спел композицию Александра Шоуа – тот не оценил. А большинство решили, что Сергей исполнил лучше оригинала. Пользователи соцсетей согласились с мнением профессионального жюри: многие называли 27-летнего Сергея Павловского лидером финала еще до того, как он состоялся. А в шутку Сергея прозвали в соцсетях «двойником Витаса» - есть некоторая внешняя схожесть. Сергей Павловский получил за победу несколько призов: денежный – размером один миллион рублей. И неденежный, но важный – поэт и композитор Олег Влади напишет для него песню, с которой Сергей и откроет новый 5-й сезон шоу. Также Павловский сможет исполнять ту песню когда захочет – подарок. Олег Влади – автор хитов Сергея Лазарева, Ани Лорак, Аниты Цой, Лолиты и других звезд. За второе место подарили 500 тысяч рублей, за третье — 250 тысяч рублей.

Сергей после победы сказал: «Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс, и возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Это шоу на меня сильно повлияло, и я в очередной раз понял мысль, которую всегда проговариваю и себе, и своим ученикам: главное не пытаться спеть или выступить лучше, чем кто-то. Самое главное - это собраться и показать, что сегодня я могу спеть так, как я умею! Я очень благодарен судьбе, что попал в это шоу, потому что обрел тут еще и хороших друзей. У нас сложились теплые отношения с Арпи Абкарян, и с Симоной мы друг друга очень поддерживали. Надеюсь, это станет началом доброй искренней дружбы».

Арпи Абкарян заняла третье место: «В этот раз я была нацелена на победу и, конечно, расстроилась, заняв третье место. Возможно, слушатели, в том числе и члены жюри, предпочитают драму в музыке, поэтому романтичная песня «My All», к сожалению, не сработала. Но проект «Ну-ка, все вместе!» дал мне очередной колоссальный опыт и возможность два раза подряд получить 100 баллов - по-моему, такое никому не удавалось».

Ведущий телепроекта Николай Басков анонсировал встречу с телезрителями в пятом сезоне «Ну-ка, все вместе!».