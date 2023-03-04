Марина Зудина назвала причину, почему не сработалась с Владимиром Машковым

На празднике Зудиной не было, хотя она штатная актриса «Табакерки» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На днях Театр Олега Табакова отметил день рождения. 68 сотрудников получили награду из рук Владимира Машкова - за преданное служение «Табакерке». Худрук поздравил всех присутствовавших на празднике, поблагодарил за профессионализм…

- И давайте вспомним нашего великого небесного художественного руководителя Олега Табакова, который придумал этот Театр и Театральную Школу, - сказал Машков. - Всё сделал, чтобы артист родился в стенах этого дома и шел до конца, а за ним придут ученики… С днем рождения театра, Олег Павлович!

Машков всегда вспоминает своего учителя и предшественника – Олега Табакова. Сейчас Владимир Львович руководит и театром и театральной школой, носящей имя Табакова.

Но удивительно, при такой благодарности Олегу Павловичу Машков очень… сдержанно относится к членам его семьи. Тем более некоторые из них – вдова Табакова актриса Марина Зудина – работают в театре под его началом.

На празднике Зудиной не было, хотя она штатная актриса «Табакерки». В свою очередь Марина Зудина в своем микроблоге написала: «День рождения Театра Олега Табакова! Редко там бываю… Но помню этот день. Табаков – это про радость, про свободу, про любовь, про дружбу, чувство юмора и самоиронию. И всегда только вперед!...»

Подписчики Зудиной вступились за неё Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики Зудиной вступились за неё: «Машков - любимый актер. Но как это непорядочно, в Театре Табакова нет места его близким». «Надо пожаловаться министру культуры на такое неуважение к памяти Мэтра. Театр обязан приглашать супругу и детей своего создателя на праздник театра… Если дирекция не будет формировать в коллективе уважение к корифеям театра, то сама рискует оказаться в такой же шкуре в будущем»… Многие сожалеют, что у Зудиной не сложились творческие отношения с Машковым: «Очень жаль, что они не сработались, но Машков очень хорошо руководит этим театром»... На комментарии фолловеров Марина Зудина ответила: «Мы не не сработались. Мы не работали вообще…».

Действительно со дня смерти Олега Табакова прошло почти 5 лет. После его ухода у Марины Зудиной не вышло ни одной (!) премьеры ни в «Табакерке», где при нем она была звездой, ни в МХТ им.Чехова, где работала на договоре, но очень много играла, когда театром руководил Табаков. В сегодняшнем репертуаре «Табакерки» нет ни одного её спектакля, хотя, помнится, нынешний худрук собирался «что-то для Марины придумать». В МХТ им.Чехова Зудина занята в трех названиях, но эти спектакли вышли еще при Табакове. Тем не менее актриса благодарна Константину Хабенскому (худрук МХТ им.Чехова) за то, что о ней не забыл, ну хотя бы из уважения к Олегу Табакову.