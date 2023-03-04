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Звезды4 марта 2023 7:11

Марина Зудина назвала причину, почему не сработалась с Владимиром Машковым

День рождения Театра Олега Табакова прошел без народной артистки
Татьяна ЗИМНЯЯ
На празднике Зудиной не было, хотя она штатная актриса «Табакерки»

На празднике Зудиной не было, хотя она штатная актриса «Табакерки»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На днях Театр Олега Табакова отметил день рождения. 68 сотрудников получили награду из рук Владимира Машкова - за преданное служение «Табакерке». Худрук поздравил всех присутствовавших на празднике, поблагодарил за профессионализм…

- И давайте вспомним нашего великого небесного художественного руководителя Олега Табакова, который придумал этот Театр и Театральную Школу, - сказал Машков. - Всё сделал, чтобы артист родился в стенах этого дома и шел до конца, а за ним придут ученики… С днем рождения театра, Олег Павлович!

Машков всегда вспоминает своего учителя и предшественника – Олега Табакова. Сейчас Владимир Львович руководит и театром и театральной школой, носящей имя Табакова.

Но удивительно, при такой благодарности Олегу Павловичу Машков очень… сдержанно относится к членам его семьи. Тем более некоторые из них – вдова Табакова актриса Марина Зудина – работают в театре под его началом.

На празднике Зудиной не было, хотя она штатная актриса «Табакерки». В свою очередь Марина Зудина в своем микроблоге написала: «День рождения Театра Олега Табакова! Редко там бываю… Но помню этот день. Табаков – это про радость, про свободу, про любовь, про дружбу, чувство юмора и самоиронию. И всегда только вперед!...»

Подписчики Зудиной вступились за неё

Подписчики Зудиной вступились за неё

Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики Зудиной вступились за неё: «Машков - любимый актер. Но как это непорядочно, в Театре Табакова нет места его близким». «Надо пожаловаться министру культуры на такое неуважение к памяти Мэтра. Театр обязан приглашать супругу и детей своего создателя на праздник театра… Если дирекция не будет формировать в коллективе уважение к корифеям театра, то сама рискует оказаться в такой же шкуре в будущем»… Многие сожалеют, что у Зудиной не сложились творческие отношения с Машковым: «Очень жаль, что они не сработались, но Машков очень хорошо руководит этим театром»... На комментарии фолловеров Марина Зудина ответила: «Мы не не сработались. Мы не работали вообще…».

Действительно со дня смерти Олега Табакова прошло почти 5 лет. После его ухода у Марины Зудиной не вышло ни одной (!) премьеры ни в «Табакерке», где при нем она была звездой, ни в МХТ им.Чехова, где работала на договоре, но очень много играла, когда театром руководил Табаков. В сегодняшнем репертуаре «Табакерки» нет ни одного её спектакля, хотя, помнится, нынешний худрук собирался «что-то для Марины придумать». В МХТ им.Чехова Зудина занята в трех названиях, но эти спектакли вышли еще при Табакове. Тем не менее актриса благодарна Константину Хабенскому (худрук МХТ им.Чехова) за то, что о ней не забыл, ну хотя бы из уважения к Олегу Табакову.

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