Киевская эскортница получила орден "За содействие военной разведке"

Оксана Волощук получила медаль «За содействие военной разведке Украины» 2-й степени Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока Украина переживает за Бахмут (Артемовск), пока ВСУшники удобряют там своими телами каждый квадратный метр обожженной и разрытой снарядами и минами земли, в Киеве плавно протекает своя жизнь, не без кофеен, баров, ресторанов, гулянок и прочих приятностей для посетителей и участников. Не без наказания невиновных и награждений непричастных, как это водится на постсоветском пространстве.

На днях в Офисе президента Украины принимали и награждали дорогих гостей. Так широко известная в узких мужских кругах Оксана Волощук была вместе с группой коллег по профессии приглашена на встречу с советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, где ее наградили медалью "За содействие военной разведке Украины" 2-й степени.

Хорошо хоть, не первой, а то украинским военным разведчикам могло стать завидно и обидно. Кстати, в представлении медали написано, что она "предназначена для награждения военнослужащих и работников ВСУ, работников органов госвласти за персональный вклад в процесс проведения реформ, развитие и обеспечения функционирования отдельных подразделений системы военной разведки Украины и всей системы в целом". К какой профессиональной категории относится Волощук, определить представляется весьма затруднительным.

Волощук обещала позже все прояснить Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нет, безусловно, было много сообщений, что "ночные бабочки" задействованы в комбинациях военкомов в отлове военнообязанных для мобилизации. Они вызывают мужчин на свидание, а когда те приходят на рандеву, то за дверью их ждут не обольстительные русалки, а суровые мужики в камуфляже, которые вставляют им повестку прямо в зубы. Но в этом случае награждать отличившихся работниц на этом участке должны были, по идее, не по линии ГУР, а непосредственно в Минобороны.

Вручение награды за агентурную работу и вербовку тоже маловероятно, поскольку участницы встречи трудятся, не покладая ног, в родном Киеве и за границей, в том числе в Россию не выезжали. Тогда остается два варианта – они либо помощницы в контрразведывательной работе, выведывая нелояльных к режиму граждан своей страны, в том числе, среди военных, либо помогают военным разведчикам развивать их творческий потенциал нестандартными способами. Не исключено, что и начальнику ГУР Кириллу Буданову, который в последнее время в своих интервью выдает особо буйные фантазии. Ну, не все же ему проводить время в своем кабинете с парой домашних лягушек и канарейками, которые должны сигнализировать о появлении отравляющих веществ в воздухе.

Фотографии орденской книжки и саму награду Волощук выложила тут же в своем аккаунте в соцсети, пообещав рассказать "как так вышло, при каких обстоятельствах и за что, когда спецоперация закончится". И поиздевалась над своими же подписчиками: "Да ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, "эскортница" получила орден. А вы, все такие "правильные", не получили от этой жизни ни… (ничего – литературный эквивалент – прим. авт.)". Примечателен и тот факт, что в Офисе президента Украины (ОПУ) Волощук и коллеги общались на "философские и насущные для всех темы" с советником главы ОПУ Мишей Подоляком, обсудив "мотивацию населения" во время спецоперации. И весь из себя такой украинский свидомый патриот, который все свои речекряки исполняет перед камерой "тильки на мове", как оказалось, вполне сносно изъясняется на русском языке. И даже гораздо более связно и логично, чем обычно, чем когда на "мойве". Впрочем, и все свои записи в аккаунте в этой заблокированной в России соцсети панночка тоже исполнила на "великом и могучем", а не на "ридной".

Трудно не согласиться с руководством Офиса президента, ВСУ, ГУР и прочих силовых структур Украины - надо, надо поднимать эту, как ее, мотивацию. А вы тут, противные со своими окруженными в Бахмуте ВСУшниками пристаете. Ничего с ними не случится под Бахмутом. А мотивация – штука тонкая. Раз опустишь, в три не поднимешь.

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