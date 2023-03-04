Жительницу Москвы осудят за помощь ВСУ, ищут ее соучастников

Задержанная подозревается в оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Фото: стоп-кадр видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во взаимодействии с МВД России пресекли противоправную деятельность жительницы Москвы. Ее подозревают в государственной измене, а также сборе и перечислении средств врагу.

«Задержанная подозревается в оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины - в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации - преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», — пояснили в ФСБ России.

Задержали гражданку в Москве при попытке выезда из России. Убежать не удалось.

«Лефортовским районным судом г. Москвы в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Санкцией статьи 275 УК России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет», — напомнили в ФСБ России.

Уголовное дело находится в производстве у следователей Следственного управления ФСБ России. Сейчас производятся неотложные следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников.

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