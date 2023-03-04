Министр обороны РФ Шойгу инспектирует передовую СВО

Сергей Шойгу довольно часто посещает передовые позиции СВО. Фото: стоп-кадр видео

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и конечно, живыми домой!», — сказал министр обороны Сергей Шойгу обращаясь к военнослужащим, которых наградил лично.

За самоотверженность и героизм он вручил подчиненным государственные награды, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». В строю награжденных военнослужащие, которые не первый раз в СВО.

Они говорят, что командировки сложные: боевая работа требует от них полной выкладки 24 часа в сутки. В строю награжденных министром есть и женщины фельдшеры. Одна из них рассказала журналистам, что успела выполнить на передовой более 3000 перевязок раненым воинам.

«Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции, а также заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск», прокомментировали кадры в Минобороны. Глава военного ведомства обратил особое внимание подчиненных на организацию «всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений».

Отметим, что Сергей Шойгу довольно часто посещает передовые позиции СВО. Он лично поздравлял бойцов на передовых позициях 22 декабря 2022 года, а также объехал позиционные районы СВО 17 января 2023. Министр лично прошелся по позициям и осмотрел подготовку блиндажей к зиме, живо интересовался настроением у бойцов, температурным режимом в помещениях.

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