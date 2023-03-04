Нечем было похвастаться. Почему визит Шольца в США назвали «тихим»

Визит Олафа Шольца в Вашингтон готовился долго Фото: REUTERS

Рабочий визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон готовился долго.

СМИ сообщали и о насыщенной программе поездки, и о деталях церемониала встречи двух лидеров. Но вот по итогам переговоров Шольца и Байдена ни Белому дому, ни пресс-службе канцлера ФРГ сообщать было практически нечего.

Все понимали, что главной темой переговоров станет конфликт на Украине и координация партнеров по НАТО в накачке киевского режима оружием.

Известно, что Шольц настаивает на включение в пакеты военной помощи Украине самых современных танков и истребителей, а также систем ПВО, в Вашингтон старается действовать осторожно, избегая предпосылок прямого и открытого вовлечения НАТО в конфликт.

И несмотря на то, что украинский конфликт стал единственной темой, которую Байден и Шольц обсуждали в ходе открытой для прессы части переговоров, договориться о чем-то конкретном им, судя по всему, не удалось.

Опубликованное Белым домом сообщение по итогам переговоров было коротким и ни к чему не обязывающим: «американо-немецкие отношения являются прочными… обсуждалась экономическая, гуманитарная и политическая помощь Украине… произошел обмен мнениями по другим вопросам».

Все сразу обратили внимание на то, что в итоговом заявлении ни слова не сказано о передаче Незалежной оружия и боеприпасов, за что всегда ратовал Шольц, не сумевший на этот раз получить одобрение от «старшего брата» и уехавший из Вашингтона ни с чем.

Чтобы как-то сгладить неудачи партнеров по НАТО, западные СМИ тут же назвали визит Шольца «тихим», старательно намекая на секретность. А Белый дом, чтобы хоть как-то разнообразить информационную повестку, сразу после окончания встречи двух лидеров распространил мало уместное в тот момент сообщение о том, что Байден перенес хирургическую операцию по удалению злокачественного образования кожи.

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