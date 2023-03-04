Причастность Киева к теракту в Брянской области подтвердили сами террористы

На днях террористы смогли забраться в российско-украинское пограничье Брянской области Фото: REUTERS

Оправдания Киева, когда он попытался откреститься от террористов, забравшихся в российско-украинское пограничье Брянской области, дезавуировали сами же террористы.

Напомню, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк даже дважды открестился, видимо, осознав, что убийство двух мирных, ранение маленького мальчика не прибавят симпатий к украинским властям. Первый раз попытался спихнуть все на якобы "внутрироссийские разборки", дескать "российские партизаны" сами по себе, а Украина сама по себе. Так себе оказалось и второе оправдание.

- Взрывы на важных объектах; атаки неопознанных беспилотников, столкновения банд, диверсии партизан в населенных пунктах – все это прямое следствие потери контроля внутри РФ, — напыжился Подоляк изо всех сил. - Украина не принимает участия во внутренних конфликтах России…

Напомню также, что "Комсомолка" еще в день ЧП написала, что Киеву не удастся отбояриться, потому что приснопамятный "РДК", члены которого выступили с короткими речами (не до красноречия, пора ноги уносить, а то за задницу схватят) – это не просто сборище русской либеральной и нацистской "оппошизы", а "Русский добровольческий корпус" при ВСУ. А еще это вооруженное террористическое подразделение в составе ВСУ и подчиняется украинскому военному командованию.

Так оно, собственно, и есть, но тут опровергать оправдания Подоляки начал и сам террорист из "РДК". В оперативно состряпанном интервью "Файнэншел таймс" он четко и честно признался, что украинское командование был в курсе его акции.

- Да, конечно, это действие было согласовано, иначе этого не могло быть. Как ты себе представляешь, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты, — перечислил он далеко не все "оборудование" на украинско-российской границе и заключил. - Если бы я ни с кем в украинской армии это не согласовывал, думаю, нас бы просто уничтожили.

А заминированы там ведь не только мосты с украинской стороны, а сплошь вся пограничная линия. И террористы из отряда Никитина-Капустина должны были либо иметь планы минных полей, либо, что скорее всего, их должны были провести при выходе и встретить при входе специальные проводники.

И, поскольку "РДК", хоть и добровольческое, но военизированное подразделение с четкой служебной иерархией, то, скорее всего, это была не их инициатива, а они выполняли приказ. Отданный, опять же, военным командованием ВСУ. Перед которым Никитин-Капустин отчитался сразу по возвращении.

Кстати говоря, на опубликованном в Сети видео о действиях этого отряда террористов, где они находятся где-то в лесу, слышна явная украинская речь. Что позволяет предположить, что в отряде были не только террористы РДК, но и действующие украинские военнослужащие. И совершенно не исключен вариант, что командовали отрядом и нападением украинские спецназовцы из ССО. А несколько "вырусей" (которые уже опознаны в Сети) были ими взяты по приказу начальства в пропагандистских целях, чтобы "подсветили" фейсами то, что нужно и где нужно для "правильной" картинки.

Вина Киева и ответственность командования ВСУ в организации и проведения теракта, таким образом, не просто указана, но и доказана. Так что совсем не удались оправдания Миши Подоляки о непричастности и невиновности. Право слово, с киевскими проститутками, пусть и элитными, у него получается удачнее.

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