Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждал теплый прием прямо у трапа самолета Фото: REUTERS

Индия, принявшая в своей столице, Нью-Дели, министров иностранных дел Большой двадцатки (G20), с честью справилась с непростой задачей обеспечить всем высокопоставленным участникам мероприятия достойный прием и необходимые условия для работы.

Конечно же, индийское правительство, принимая участников G20, использовало все возможности, включая тонкие, не прописанные протоколом намеки на то, чтобы указать каждому из гостей на степень отношения как к нему лично, так и к его стране.

Читатели немецких СМИ опешили, когда увидели кадры из международного аэропорта Нью-Дели, в который прибывали самолеты с иностранными делегациями.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждал теплый прием прямо у трапа самолета. А вот главу МИД ФРГ Анналену Бербок ждало полное одиночество, и спустившейся с трапа главе немецкого внешнеполитического ведомства пришлось самостоятельно искать встречающих ее.

Простые немцы, комментируя увиденное, говорят, что иного приема Бербок и не следовало ожидать, так как «никто не приветствует поджигателей конфликтов».

Выступая на саммите, Бербок потребовала «закончить войну и не нарушать международный строй», не упоминая о том, что именно Запад сделал все для того, чтобы превратить Украину в неонацистское государство, а экономики собственных стран поставить под угрозу коллапса.

Лавров счел необходимым обратиться к индийскому правительству и коллегам из стран т.н. глобального Юга. Он принес извинения «за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».

В итоге, оценив разницу в приеме глав российской и немецкой делегаций, многие сочли свершившимся фактом изменение мирового порядка и потерю Западом лидерских позиций в глобальном масштабе.