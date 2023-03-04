В Париже робот раздел девушку на модном показе

В дефиле приняли участие четвероногие бионические «питомцы». Фото: Coperni

Никто не ожидал, что Робопес Boston Dynamics станет частью массовой культуры. Но это уже факт. Еще недавно мир изумлялся, что робот, напоминающий собаку, умеет танцевать, рисовать и даже сажать цветы. И вот Робопес освоил новые навыки. Он и подобные ему помощники стали участниками модного показа Coperni в Париже.

Четвероногие бионические «питомцы» приняли участие в дефиле. Что же было на подиуме? Сперва Робопес снял с девушки-модели пиджак, который он держал в своей «пасти», потом – сумочку из новой коллекции бренда. Робопес и его помощники уходить с подиума и не думали, весь показ они приплясывали, ритмично двигаясь под музыку. Их присутствие сильно отвлекало от главного – от самого дефиле. Оказалось, что наблюдать за механическими игрушками Boston Dynamics гораздо интересней, чем за живыми людьми и за показом одежды в целом. Но проводить показы по старинке без какого-то перфоманса уже нельзя. Народ требует зрелища.

Недавно все тот же модный дом Coperni шокировал зрителей, когда на подиум вышла практически голая Белла Хадид. На глазах у публики её «нарядили» в платье из жидкого хлопка, которым художник «разрисовал» её тело во время показа.

«Платье-спрей» придумал испанский дизайнер Манель Торрес. Наряд сделан из инновационного жидкого натурального состава, в основе которого хлопковое волокно. Этот состав быстро затвердевает на теле и превращается в одежду. В данном случае платье село как влитое не фигура речи. Самое удивительное, что потом его можно будет снять с себя как обычную одежду, постирать и носить дальше.