Немцы хотят производить свои танки на Украине. Почему их шансы не так высоки

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер Фото: REUTERS

Дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Только вот умных маловато будет. Немцы в третий раз пошли за елкой на Украину. Вслед за китайцами и турками.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post заявил о "многообещающих" переговорах с Киевом по строительству на Украине завода по производству танков: "Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall, который мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther".

Нет, не тех "Пантер", которые жгли советские бойцы в Великую Отечественную вместе с "Тиграми" и прочими нацистскими "хищниками", а современных, разработки которых пока еще ведутся на основе самой последней модификации "Леопарда-2". То есть танков еще нет, но завод построить уже хотят. И вложить в него планируют каких-то жалких 200 миллионов евро.

На эти деньги можно построить разве что сарай, пусть и очень большой, где танки могут создаваться только по методу "отверточной сборки". То есть все, вплоть до последнего болта будет привозиться на Украине, где и будет собираться руками местных умельцев.

Начинание, мягко говоря, сомнительное. Немцы не могут не знать, что их предшественники по инвестированию в Незалежную уже ушли, несолоно хлебавши. Китайцы так похлебали аж дважды. Первый раз, когда выдали кредиты на закупку зерна объемом 3,5 млрд долларов. А в результате не получили ни зерна, ни денег назад. Второй раз китайцы, правда, другая компания, неудачно вошли на "Мотор Сич". Вложили в завод также 3,5 млрд. долларов и уже думали, что они стали владельцами перспективного производства и необходимых им технологий. А в итоге завод у них отобрали, самих выбросили, а деньги также растворились в украинском тумане.

После китайцев на украинское инвестиционное поле вышли турки. Они захотели построить завод по производству беспилотников "Байрактар", которые были очень необходимы украинской армии в зоне столкновения. Но турки недооценили уровень украинской коррупции. Даже статуса зятя президента Турции хозяину компании не хватило, чтобы обуздать аппетиты украинских чиновников. После того как чиновники на Украине запросили откат в 10 миллионов долларов за подключение будущего завода к электросетям, зять Эрдогана и хозяин компании плюнул на все и с криком "Так не доставайся ты никому!" свернул проект и улетел в Анкару.

А вот теперь еще и немцы… Хенде хох! То есть гутен таг. "Мы к вам приехали на час! А ну скорей любите нас". Ага. Как же! Планируют выпускать в год до 400 танков из своих комплектов. Глупые наивные люди. Могли бы выяснить, что на постсоветской Украине был один промышленный танковый гигант в Харькове – завод имени Малышева, родина знаменитой "тридцатьчетверки" – и еще четыре (!) бронетанковых завода в других городах. Своего производственного максимума завод Малыщева достиг в последний год существования СССР, когда заводские ворота покинули 800 машин. Но, начиная с 2009 года даже этот промышленный гигант поставил ВСУ всего одну боевую машину. И сейчас на Украине не осталось ни технологий, ни оборудования для собственного производства танков.

Могли бы немцы задаться вопросом – а почему? Могли бы. Но не стали. Могли бы немцы и подумать, что если после начала СВО цеха всех бронетанковых заводов превратились неожиданно в труху, то и их новопостроенный сарай ждет такая же незавидная участь – "Калибров" у нас на него хватит в любом случае. А вдруг еще и пара сотен танковых комплектов достанется России вместе с сараем?

И ведь что самое интересное: даже вариант с отмыванием денег или получением фальшивой страховки – ой, мы столько вложили, но тут прилетела русская ракета и все разбомбила и разрушила – тут не пройдет. Ни одна страховая компания никогда не заключит договор на строительство такого завода.

Тогда возникает закономерный вопрос - что это было? И никакого адекватного на него, кроме разве что психологически успокоительной спецоперации для Германии и Украины, просто невозможно найти. Есть еще один вариант – стремительная украинизация немецких мозгов. Но это вариант из серии совсем уж неординарных.

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