Дина Корзун о причинах возвращения в Россию: «Это самое безопасное место»

Дина Корзун вернулась в Россию. Фото: Женя Потах.

Перед спектаклем, я прочитала в анонсе: «Дина Корзун вернулась в Россию и в профессию через 20 лет…». Это не совсем так. Во-первых, в Россию она вернулась еще несколько лет назад. Во-вторых, из профессии не уходила.

Да, после «Страны глухих», в которой в конце 90-х Дину Корзун и Чулпан Хаматову открыл режиссер Валерий Тодоровский, она много снималась на Западе - в Америке, во Франции, Англии… Потом вместе с мужем переехала туда жить, в итоге 13 лет прожила то в Англии, то в Швейцарии. Работала в Королевском национальном театре в Лондоне.

Фото: Женя Потах.

В новом спектакле «Как я пришла в сознание» - есть куски об этих её приключениях. Она называет жанр постановки автобиографической трагикомедией. На мой взгляд, это рефлексия, анализ собственных переживаний, эмоций, потерь… Словно вспышки возникают воспоминания о её первой любви, 1-й роли в спектакле по Метерлинку, о первых «фанатах» – какой-то бомжихе, которая преследовала её в кафе. О том, как искала ответы на вопросы, что такое жизнь, что такое любовь? О её сомнениях: зачем в артистки пошла, если нечем кормить ребенка?

Она вспоминает свое детство. Смоленск. 70-е. Родители развелись. Дина, мама, бабушка и прабабушка живут в коммуналке рядом с кладбищем. Похоронные процессии под звуки духового оркестра – это местный бесплатный «театр», куда сбегалась детвора поглазеть, а после обсудить, кто что увидел. Возникали вопросы: почему покойники встречаются среди детей. И вообще зачем жить, если «летай иль ползай, конец известен»…

Фото: Женя Потах.

Воспоминания о бабушке – ветеране войны и старой большевичке, которая была на фронте связисткой и дошла до Берлина… Героическая бабушка, которой однозначно можно гордиться, недолюбливала Дининых подруг: потому что «те приходят чаю попить с сахаром и от этого сплошные убытки». Четыре женщины под одной крышей и ни одного мужика… Тяжело.

А у отца – новая семья и новая дочка – Леночка, которую он очень любит. Все внимание – ей. А Дине он подарил только странное имя Дианна — с двумя «н» в память о своей ушедшей возлюбленной. Почему отец был так безразличен к ней? Он неожиданно объявился после выхода на экраны «Страны глухих». Разыскал дочь, позвонил: «Приезжай в Смоленск, я познакомлю тебя со своим боссом - он твой фанат»…. Потом отец внезапно умер, а в душу вползла боль, что не поговорила с ним, не простила, упустила. Почему-то ей всегда казалось, что отец ей должен. А что он ей должен? Если он и так подарил ей жизнь. Жизнь – величайший дар…

Фото: Женя Потах.

Через боль и страдания, через раскаяние и предательство, подлость и недоброжелательство она стала сильной: «В этой жизни у каждого своя война. Просто надо научиться прощать и быть счастливой». И ещё: какие у человека отношения с богом, такие отношения и с отцом.

Отдельная глава – это встреча с Луи. Луи Франк – это муж Дины Корзун. Бельгийский музыкант и композитор. Они познакомились в 1995 году, 28 лет назад, когда Дина была студенткой Школы-студии МХАТ. Луи приехал в Москву в составе американской группы студентов учиться на курсе Олега Табакова в Школе-студии. И там встретил Дину, у которой к тому моменту был маленький сын и она была замужем. А потом Луи уехал в Канаду. Год они не виделись, не созванивались, но не было дня, чтобы не думали друг о друге. Через год Дина отправила Луи сообщение по факсу. Он ответил. А еще через год она сказала ему: женись на мне…

Фото: Женя Потах.

Вот и на сцене они вместе. Да так синхронно взаимодействуют в этом бессюжетном спектакле, что не остается сомнений: это очень гармоничный союз. Луи не оттягивает на себя внимание, он музыкант и певец, играет на электропианино, поет под гитару по-английски, по-французски, по-русски… И при этом остается в тени своей яркой, экзальтированной супруги-артистки. Как будто бы растворился в её хитросплетенном материале. «Хочется верить, что спектакль носит терапевтический эффект, и в этом мире есть всё, чтобы мы стали лучше», - уверена Дина.

P.S. В спектакле об этом не было, но недавно Дина Корзун рассказала в интервью: она вернулась в Москву вместе с Луи и их дочками в 2021 году. Во-первых, потому что в Лондоне почувствовала неприязнь, неуважение к русским. Во-вторых, из-за жестких ограничений во время ковида. В-третьих, из-за детей. К ним в школу пришел психолог – мужчина в юбке и на каблуках - «Мистер Сильва, извольте». «Мама! Он в платье, но он точно мужчина», — сообщили удивленные дети. В школе навязывали уроки «полового воспитания». И тогда Дина сказала мужу: «Луи, я тебя умоляю... Ты видишь, что творится в мире. Поедем в Россию, это самое безопасное место».

Фото: Женя Потах.

Где: Театр Практика.

Когда: 6, 7 апреля.