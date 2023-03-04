Герой спецоперации «Z» матрос Морозов забросил мину на склад ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ПРИКРЫЛ ОГНЕМ ШТУРМОВИКОВ

Рядовой Артем Тищенко

Рядовой Артем ТИЩЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Артем Тищенко, действуя в составе группы российских войск, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по поселку, Артем обнаружил хорошо замаскированную позицию противника в заброшенном здании. Оценив ситуацию, Тищенко, прицельным огнем из пушки боевой машины уничтожил группу противника на позиции. Продолжая успешно вытеснять боевиков с занимаемых рубежей и позиций, Тищенко уничтожил один вражеский танк и два БМП.

По итогам боев населенный пункт был освобожден от украинских националистов. Спустя несколько дней группа, в составе которой действовал Тищенко, принимала участие в штурме опорного пункта националистов. После артиллерийской подготовки группа российских войск атаковала опорный пункт противника во фланг и нанесла существенный урон противнику в живой силе и технике. В результате смелых и решительных действий группы огневые точки противника были подавлены. Рядовой Артем Тищенко лично огнем из пушки боевой машины уничтожил два вражеских пулеметных расчета и большое количество живой силы боевиков. По итогам боя опорный пункт боевиков был полностью уничтожен».

ЗАБРОСИЛ МИНУ НА СКЛАД ВСУ

Матрос Павел Морозов

Матрос Павел МОРОЗОВ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе минометного расчета, матрос Павел Морозов выполнял задачи по поддержке действий российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов. В ходе боя Павел Морозов по поступившим координатам произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям националистов, в результате которого был уничтожен склад с боеприпасами. Сдетонировавшие от точного выстрела Павла боеприпасы поразили инженерные сооружения и вражескую военную технику. Понеся существенные потери в короткий временной интервал, националисты приняли решение покинуть позиции и отступить вглубь подконтрольных им территорий. Смелые и профессиональные действия матроса Павла Морозова существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск».