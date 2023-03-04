Отменяют концерты и платят в 10 раз меньше: как Анна Нетребко выживает за границей

Певица Анна Нетребко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

51-летняя Анна Нетребко живет и поет за границей. За последний год ради сытой жизни и карьеры за границей Нетребко сделала несколько антироссийских заявлений. Но это не помогло оперной звезде – отмены ее выступлений продолжаются.

Сначала Нетребко выступила с антироссийским заявлением, потом стала нервничать из-за обвинений соотечественников в предательстве. Отвечала, общаясь с людьми в соцсетях чаще так. «Сбежала?! Хелло! Я живу и работаю не в России уже двадцать лет»; «Большую, лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани»; «Я забочусь о своей семье, я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех - если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию…»

У Нетребко австрийское гражданство и шикарная квартира в центре Вены, где она живет с мужем и сыном. Анна Нетребко продолжает исполнять заглавные партии в спектаклях Венской государственной оперы – правда, их стало гораздо меньше, чем раньше: точнее осталась одна постановка. Год назад ее имя убрали из афиш театра. Но затем гендиректор венского театра заявил: «Лично я не считаю, что Нетребко следует запретить работать в стране, гражданкой которой она является». Потому Анна открывала сезон театра осенью, а в январе 2023 пела в «Аиде».

Антироссийские заявления не спасли Нетребко от разрыва контракта с Метрополитен-опера – в Нью-Йорке отказались от ее услуг. Менеджмент Метрополитен-оперы заявил, что оперная звезда должна в долгосрочной перспективе доказать отсутствие связей с родиной. После потери работы в американской опере - звезда поспешила избавиться от очень дорогой квартиры на Манхэттене, за которую платила ипотеку: жилье было куплено в кредит сроком на 30 лет. Нетребко убрали из репертуара также несколько европейских театров. Анна сообщала: «Баварская опера расторгла со мной июльский контракт из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым».

Однако оперная певица Нетребко имеет мировую популярность, поэтому работа у нее есть и сейчас – осваивает новые площадки с коммерческими выступлениями. В ближайшие дни Анна Нетребко с мужем поет два дня подряд в Гонконге - цена билетов от $250 (18 тысяч рублей) до $1800 (135 тысяч рублей). Далее в афише – Токио, Милан, фестиваль в Висбадене, Верона. За коммерческий концерт оперная звезда получает средний гонорар, который при переводе в рубли составляет около 2 миллионов 400 тысяч рублей. У ее мужа гонорар меньше.

Однако теперь концерты оперной дивы часто отменяются. Так случилось на днях. 5 марта Нетребко должна была выступать на острове Тайвань. Концерт отменили, о чем сообщили на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня. Нетребко планировала петь с мужем Юсифом Эйвазовым в Национальном концертном зале в Тайбэе. Все отменили из-за «повышенной озабоченности со стороны общественного мнения».

За коммерческие выступления в России Нетребко крупные компании-спонсоры мероприятий платили по 200 – 300 тысяч евро за концерт. В Европе ее гонорары за коммерческие выступления сейчас: 20 – 30 тысяч евро за концерт.

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