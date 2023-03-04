«Гордимся Федей»: братья 10-летнего героя из Брянской области, спасшего девочек во время обстрела ВСУ, записали видеопривет из зоны СВО

Братья юного героя Федора сейчас защищают родную землю. Фото: скрин с видео

Братья 10-летнего Федора, спасшего двух девочек в Брянской области от обстрела украинских диверсантов, передали привет юному герою. Сами они были мобилизованы, и сейчас служат артиллеристами в рядах Вооруженных Сил России. Братом они гордятся.

Волонтеры, занимающиеся сбором гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса, обратились к военным с просьбой найти братьев Федора и рассказать им о героическом поступке мальчика, как он, получив ранение, все же не заплакал, а спас девочек и сейчас уже идет на поправку в больнице. Военные просьбу выполнили и даже записали видеопривет.

- Когда узнали, испытали гордость, что так брат поступил, не растерялся, - говорят молодые люди в обмундировании.- Гордимся Федей.

Они рассказали, что Федор – скромный мальчишка.

- Тихий, спокойный, нормальный, как и все дети, - скромно и сдержанно рассказали братья.

Кстати, сам Федор мечтает стать военным. Как рассказала мама героя, он собирается поступать в Суворовское училище, чтобы защищать мирное небо и не допускать гибели таких людей, как Леонид, который вез Федора и двух девочек в школе. Он погиб в результате обстрела машины.

Мама мальчика рассказала, что спасенные девчонки теперь часто звонят, интересуется здоровьем Феди. Ему недавно сделали операцию. Журналистам школьник рассказал, как спасались от обстрела, что он не сразу заметил ранение.

После ранения Федор попал в больницу, но уже идет на поправку. Фото: скрин с видео

Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района проникли украинские диверсанты. Они обстреляли гражданский автомобиль «Нива», в котором ехали дети. Водитель погиб. 10-летний Федор получил ранение, но сумел вывести девочек в безопасное место.

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