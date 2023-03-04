Одесский военком объявил вознаграждение за уклонистов от мобилизации

ВСУ любыми средствами пытается восполнить потери в армии. Фото: REUTERS

"Загонная охота" на мобилизованных на Украине не оправдала возложенных на нее надежд. Некоторых военкоматчиков и сотрудников "загонно-патрульных" команд, как свидетельствуют украинские же источники, самих отправили в зону спецоперации. Но план, судя по всему, не хочет выполняться. И самые украинистые военкомы взяли на вооружение маркетинговые стратегии, сочетая их с народными традициями из анекдота еще советских времен.

- А скажите, дети, какая нация готова продать мать-отца за гроши? Вот ты, Мыкола, скажи.

- Зато як спиваем.

Это я к тому, что в сети появилось объявление с очень своеобразным текстом.

- Уважаемые жители Одесы (в украинской орфографии название города пишется именно так – прим. авт.)! Если вы имеете информацию про уклоняющихся от мобилизации, сообщите по номеру ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХХ. 1000 гривен за уклониста гарантирована. Военный комиссар Одеского ОТЦК п-к Е. Борисов.

Конечно, возникает закономерный вопрос – за чей счет этот роскошный банкет? Ведь никаких законных источников для подобных расходов не предусмотрено. Но если совместить это объявление с проходившей ранее информацией, что за каждого мобилизованного военкоматские получают 8 тысяч гривен, то можно квалифицировать очень творческий подход военкома Одессы к решению проблемы. С каждой "запроданной" персоны он сможет экономить, как минимум 7 тысяч гривен. Конечно, не Бог весть какие деньги, но курочка, как известно, по зернышку клюет.

И, заметьте, это-таки снова происходит в той самой Одессе, где совсем недавно особенно зверствовали в ходе своей "загонной охоты" смешанные патрули из полицейских и военкоматчиков.

И эта магическая для украинского ума сумма – "тыща". Помнится, еще Порошенко в 2014-м обещал добровольцам в АТО "тыщу в день" и требовал: "Так и запиши – тыщу гривен в день. Я сказал".

И Зеленский его обещание выполнил. В ходе боевых действий не такой уж большой редкостью стали дни, когда ВСУ только безвозвратными теряли по "тыще" и более людей в день. Что же касается денежного довольствия солдат ВСУ, то оно одно время выросло на гораздо большую сумму, но сейчас ему снова сделали обрезание из Киева и все вернулось к пресловутой "тыще в день" для тех, кто не участвует непосредственно в боях. Впрочем, даже повышенное довольствие не принесло особого счастья ВСУшникам, особенно тем, кто остался лежать в окопах и на полях.

Это уже не какое-то воровство и коррупция, это творчески переложенный на современный лад модус операнди гитлеровцев во время оккупации с обещанием дать корову, лошадь, землю и, в зависимости от данных, от 100 до тысячи рейхсмарок тому, кто укажет место, где расположен лагерь партизанского отряда.

Если тогда действовало, пусть и не всегда, то почему метод окажется неэффективным сейчас? Логично? Еще как! Так что теперь одесситам не стоит попадаться на глаза знакомых одеситов. Заложат, как пить дать. За "тыщу-то" гривен.

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