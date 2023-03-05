Военная спецоперация на Украине 5 марта 2023 года: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 марта 2023 года.

Вооруженные силы (ВС) России максимально приблизились к позициям украинских войск в районе Кременной в ЛНР, что южнее города Кременная между позициями российской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не осталось «серых зон». Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

В субботу 4 марта 2023 года Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе ведения специальной военной операции отчиталось о ликвидации только лишь на Донецком направлении до 490 солдат ВСУ. На Купянском направлении уничтожено свыше 90 бойцов ВСУ, на Красно-Лиманском направлении до 150 человек, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях суммарно до 80 солдат.

Эвакуированный из Артемовска Юрий Марченко рассказал об отстреле мирных граждан снайперами ВСУ. Марченко из-за действий украинских снайперов потерял жену в конце февраля 2023 года. По его словам, стреляла пара женщин-снайперов в форме вооруженных сил Украины, одну из них он видел сам.

Служащие в Херсонской области бойцы ВСУ остались без специальных доплат в размере 100 тысяч гривен. Соответствующее решение приняло украинское командование.