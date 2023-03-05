Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 марта 2023 года: украинских детей отбирают у родителей и в Европе, и дома, в Израиле запретили публичную демонстрацию украинской символики

Европейские ювенальные службы стали массово лишать украинских беженцев родительских прав Фото: REUTERS

ДЕТЕЙ НА УКРАИНЕ СТАНУТ ЭВАКУИРОВАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО

Минреинтеграции Украины разработало порядок принудительной эвакуации детей из зон боевых действий. Родителей при этом даже не будут спрашивать.

- Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом, отказ родителей от обязательной эвакуации, как говорится в тексте постановления, не допускается.

- Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство!, - пафосно прокомментировала вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук, которая ранее уже призывала мирное население Бахмута (Артемовска) к немедленной и срочной эвакуации.

Отберут детей, найдут им новых родителей, а если не получится, то передадут дальше в Европу. Лишь бы не достались москалям.

А В ЕВРОПЕ У УКРАИНОК ДЕТЕЙ ОТБИРАЮТ

Европейские ювенальные службы стали массово лишать украинских беженцев родительских прав и разлучать родителей с детьми под надуманными предлогами. Особенно буйно такую практику реализуют ювенальные службы Германии, где количество таких случаев уже превысило 80. Родителям с детьми не дают видеться, препятствуют общению, детям не оказывают адекватную медицинскую помощь, а некоторые матери даже не знают, где в настоящее время находится их ребёнок.

Причем, это делают не преступники, а европейские чиновники, которые служат во имя демократии и толерастии. На Украине же чиновники и все компетентные в этой сфере лица молчат в ответ на все обращения, начиная от сотрудников зарубежных консульств и заканчивая супругой президента Зеленского Олена, которая исключительно любит пиариться именно на детях.

Как делятся осведомленные источники, украинки в Европе доведены до такого отчаяния, что обращаются за помощью даже в консульства Белоруссии и России.

В ИЗРАИЛЕ ЗАПРЕТИЛИ ПУБЛИЧНУЮ СИМВОЛИКУ УКРАИНЫ

Можно поздравить свидомых патриотов – они сумели довести Израиль до тихого бешенства. В стране отныне на законодательном уровне запрещена любая демонстрация или публичное использование украинской символики.

Изображение украинского флага или тризуба в виде наклейки на машину, на одежде, в виде татуировки или в ином виде влечет за собой штраф в сумме 10 тысяч шекелей, что примерно равно 3 000 долларов США.

Аналогичное наказание предусмотрено за демонстрацию нацистской символики, например, свастики. Но там сумма штрафа существенно больше – 100 тысяч шекелей (30 тысяч долларов США).

Характерно, что при этом ни один из запретов в Израиле, который входит в число стран-союзников Незалежной, не касается государственной символики России.

В КРУШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ ВИНОВАТЫ УКРАИНСКИЕ СМЕЖНИКИ

Неудачный пуск ракеты Vega C Европейское космическое агентство в декабре 2022-го года в результате расследования агентство связало с использованием в аппарате деталей и материалов, поставленных с Украины. Об этом сообщило Associated Press.

Напомним, что ракета Vega C прекратила свой полет и упала в море менее чем через три минуты после старта с космодрома во Французской Гвиане в декабре прошлого года.

- Причиной отказа стал постепенный износ сопла Zefiro 40, - заявили в Европейском космическом агентстве. Как выяснилось, вторая ступень Zefiro 40, изготовленная итальянской космической компанией Avio, подверглась "неожиданной термомеханической чрезмерной эрозии" углеродного компонента, закупленного в Украине.

В переводе на человеческий язык, углеродное покрытие, произведенное на Украине, просто прогорело, не выдержав штатного режима работы. Кстати, именно такого рода покрытия для ракетных сопел в свое время производились на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, пока его не закрыли по экологическим причинам, а наша промышленность не освоила их искусственные заменители.

"ЭТО ИХ ВЫБОР – ПОГИБАТЬ"

Так известный украинский стендапер и комик Андрей Щегель ответил на претензию, что в зоне СВО погибают его мобилизованные сверстники, а он сбежал в Турцию.

- У меня три повестки, я не боюсь военкомов, определяю себя как свободного человека, понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. Нашел способ с…ться (сбежать) и пожить в комфортной-психологически обстановке. Реализуя право на о…ную (прекрасную) жизнь, я просто с….лся (сбежал) и сижу тут, - нагло заявил он, признав, что поступил "как крыса", но у него есть на это особые права..

- Я исхожу из того, что это выбор парней – погибать, - ответил он на вопрос, почему он прожигает жизнь, когда его сверстники гибнут в окопах.

Примечательно, что сразу после такого признания, вызвавшего волну негодования на Украине, Министерство культуры и информационной политики выступило за ужесточение порядка получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, а также за усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину.

НАЦБАНК УКРАИНЫ СНЯЛ ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЗЕЛЕНСКОГО

С начала марта Национальный банк Укрины смягчил валютные ограничения, которые были введены в прошлом году в связи с началом СВО.

В частности, со второго марта отменили запрет на выдачу со счетов иностранной валюты для ряда получателей: военных атташе и представителей Минобороны при дипломатических учреждениях, полицейских, направленных в международные организации (Интерпол, Европейский полицейский офис), работников госпредприятий, занимающихся заграничными оборонными закупками. Также наличную инвалюту со счетов смогут получать лица из аппарата Офиса президента Украины и других ведомств, которые организуют загранпоездки Зеленского. По всей видимости, в этом году президент (пока еще) Украины Зеленский решил немало поездить по свету, если было решено не организовывать его сотрудникам разовые разрешения, а внести их в список исключений, когда ограничения не будут действовать для них по факту обращения. Для простых смертных целый ряд ограничений продолжит действовать.

А вот это правильное решение, пан Зеленский! Зарубежные и офшорные счета с миллиардами – это другое дело, а наличка в свободной конвертируемой валюте на всякий случай всегда должна находиться под рукой и лишней точно не будет.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, в том числе из России и Беларуси, но львиная доля – 28 компаний – из КНР.

- Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, а адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что узнал о решении по телефону от помощника судьи.

- В распоряжение Financial Times попало письмо министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором тот просит ЕС поставлять Киеву не менее 250 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. ежемесячно.

- Евросоюз при операциях с российскими банками, отключенными от системы SWIFT, разрешил пользоваться их контрагентам факсом или электронной почтой. Это же в каком каменном веке они живут! Пусть попробуют в нашем банке факс найти.

- Ассоциация олимпийских комитетов стран Африки выступила за участие россиян и белорусов на Олимпийских играх в Париже-2024.

- Организаторы международного теннисного турнира Уимблдон в Англии отменят запрет на участие российских и белорусских игроков в чемпионате. В прошлом году Великобритания запретила участие теннисистов из РФ и РБ во всех турнирах, проходивших в этой стране.

- Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС сообщило, что Россия успешно обходит санкции Евросоюза и G7, чтобы покупать электронику необходимую для производства оружия.