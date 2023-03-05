Шойгу обсудил вопросы по непрерывному обеспечению войск боеприпасами

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», - комментируют кадры в Минобороны России.

Кроме того Шойгу заслушал всех своих заместителей по всем вопросам организации «непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами».

На заседании также говорили об эффективной боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск.

Напомним, что в субботу Сергей Шойгу проинспектировал передовые подразделения на пункте управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

После этого глава военного ведомства начал совещание со своими заместителями.

Сергей Шойгу пообщался с отличившимися военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны - медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к героям СВО.