Новое лицо Елены Яковлевой: хирург и косметологи подарили актрисе вторую молодость

Елена Яковлева в десятом сезоне сериала «Склифосовский» удивляет отсутствием морщин в зрелом возрасте. Фото: канал «Россия»

Народная артистка Елена Яковлева 5 марта отмечает 62-й день рождения. Накануне дня рождения Яковлева получила крупный рекламный контракт и теперь целый день мелькает на ТВ в рекламе банка. Также недавно зрители видели Елену Яковлеву в фильме «Чебурашка», и в новом сезоне сериала «Склифосовский». Последние появления актрисы вызвали волну обсуждений – пользователи соцсетей обсуждают преображение Елены Яковлевой, кажется что она выглядит на 20 лет моложе. Сама актриса говорит, что двадцать лет назад делала подтяжку лица. Как она поддерживает лицо сейчас?

Рассмотрели лицо актрисы Елены Яковлевой с профессионалом. Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал KP.RU, какие операции и косметологические процедуры делает Елена Яковлева.

Пластический хирург Иван Володченков рассказал об удачной пластике звезды Фото: Личный архив

- Заслуга хирурга, который делал операции Елене Яковлевой состоит в том, что результат выглядит гармонично и эстетично, максимально естественно. Зрители актрисы не видят следов и последствий операций - и это прекрасно. Рассмотреть их можно только профессиональным взглядом.

- Для 62 лет Елена выглядит замечательно. Результат подтяжки держится двадцать лет – и в этом заслуга пластического хирурга и самой актрисы, которая держит стабильный вес, что благодатно сказывается на послеоперационном результате. Также для поддержания такого длительного эффекта актриса посещает косметолога.

- Сейчас мы видим хорошо очерченную нижнюю челюсть и полное отсутствие брылей в средней трети лица. Для поддержания такого результата актриса, скорее всего, посещает косметологов на постоянной основе – делает процедуры, чтобы сохранить тонус кожи. Кожа у Елены в достаточно хорошем состоянии - и это большая заслуга косметологов.

- В зоне мышцы ДАО (парная мимическая мышца уголков губ) есть небольшой избыток по объему мягких тканей. Либо туда косметолог закачивает филлеры, либо делают процедуру липофиллинга. Это перемещение собственных жировых клеток из одной зоны в другую – в ней таким образом восполняется объем, благодаря чему мы не видим достаточно выраженных морщин.

- Носогубные складки минимальные, такие бывают у пациентов в 40 – 45 лет. Есть намеки на них, но сами складки не сильно выражены. Птоза в скуловой зоне нет, более того - нет даже намека на гравитационный птоз мягких тканей. Обратим внимание на состояние шеи – не выраженные кольца Венеры и хорошо выраженный подбородочный угол. Нет избытка мягких тканей в виде подкожно-жировой клетчатки. Что свидетельствует о качественной подтяжки нижней трети лица и шеи.

На премьере фильма «Чебурашка» Яковлева поразила публику безупречным овалом лица Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Межбровное расстояние – нет даже намека на вертикальные морщины. Есть челка – лоб закрыт, но, скорее всего, там тоже нет глубоких продольных морщин. Этот результат говорит нам о подтяжке и лобной зоны. То есть была проведена классическая подтяжка шеи и всего лица – верхней, средней и нижней трети.

- Также была сделана нижняя блефаропластика. В этой зоне мы видим кожный избыток и незначительно выступают литеральные грыжи нижних век. То есть уже есть некоторые показания для повторной блефаропластики. При том верхнее веко в хорошем состоянии. Есть небольшое нависание мягких тканей верхнего века с внешней части, что говорит о незначительном опущении бровей. Плюс: морщины по типу «гусиных лапок» достаточно выражены в височной зоне. Единственное, что может требовать хирургической коррекции сейчас – нижние веки и височная зона.

Вывод: актриса следит за лицом, регулярно проводит косметологические процедуры, чтобы поддерживать результат пластических операций; также держит постоянный вес, что важно для сохранения результата подтяжки лица.

Елена Алексеевна откровенничала о хирурге, который делал ей подтяжку: «Делала себе круговую подтяжку у очень хорошего специалиста, который делал еще в советские времена операцию Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказывался делать, потому что посчитал, что уже не надо, так как будет перебор».