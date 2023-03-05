Обкрадывали и обкрадывают. Обманывали и обманывают: Украину трясет от новых коррупционных скандалов

Зеленский клялся, что коррупции на Украине больше нет Фото: REUTERS

Как клялся Зеленский своим зарубежным спонсорам, что коррупции на Украине больше нет! Тем более, в сфере, подведомственной Минобороны Украины. Как театрально он закатывал глаза, как преданно смотрел в глаза всем этим европейским лидерам и американскому президенту, когда сообщал, что все коррупционеры сбежали за границу или остались в прошлом президентстве Порошенко. Только что зуб не давал.

Но суровая украинская реальность в очередной раз доказала, что президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский просто обычный врун. Даже не лжец, а врун.

Только-только утих скандал с закупкой продовольствия для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению со стоимостью продуктов в розничной сети, как вспыхнули новые. И не один, а целый букет. Выяснилось, что на закупках фляг для ВСУ китайского производства дельцы из Минобороны вместе с "уполномоченными" коммерсантами "намыли" не менее 700 тысяч долларов. ООО "Пролог-Сервис" выбранное Минобороны напрямую, без всяких конкурсных производств, закупило 100 тысяч фляг по цене 7,9 доллара США за штуку. И это при том, что их реальная цена более, чем в 10 раз ниже – 59 центов за штуку.

Госбюро расследований Украины (аналог ФБР в США) задержало кадровика одной из бригад территориальной обороны во время получения очередной взятки в 1,2 млн гривен, которые ему передали ВСУшники за перевод с фронта в тыловую часть. Обычный тариф за такое составляет 10-15 тысяч гривен за голову, но этот кадровый начальник брал по повышенному тарифу – по 75 тысяч с солдата. Высокий тариф может объясняться тем, что солдаты продолжили бы числиться на передовой и получать "фронтовую" надбавку в 100 тысяч гривен. Взятка была не первой, но, как утверждают украинские правоохранители, последней. Что касается конкретно этого персонажа, вероятно, так оно обстоит, но кто сказал, что свято место останется пусто.

А тут подоспел и глава Львовской области Максим Козицкий, который выдавал разрешение на выезд за границу по программе "Шлях". По ней выезд за границу разрешается экспедиторам и водителям грузовиков волонтерских движений для закупки и доставки необходимых для ВСУ товаров. Козицкий выдал таких разрешений более 60 тысяч штук. Неофициальная стоимость такого официального разрешения колеблется в диапазоне от 3 до 7 тысяч долларов. В сумме получается от 180 до 420 миллионов долларов. И это только в одной области.

Минобороны со своими флягами здесь просто отдыхает, нервно пьет из тех самых фляжек, но не сдается. В ход идут новые комбинации с продовольствием для ВСУ. Да, тех, кого взяли за задницы, кто засветился на коррупционных сделках, из числа замминистров обороны Резникова, уволили. Правда, оставив им все, "нажитое непосильным трудом". Но, с одной стороны, они тут же по новой устроились все к тому же Резникову советниками. А с другой – пришедшие на их места новые персонажи организовали новые закупки. И хотя их аппетиты вроде бы менее наглые, но те же яйца и другие продукты все равно и при новом начальстве оказались дороже, чем в розничных сетях супермаркетов. К тому же, как оказалось, для нужд ВСУ за казенные деньги стали закупать продовольственные деликатесы и такие обязательные продукты питания, как, например, сливки для кофе. Если бы ВСУшники могли узнать, как они питаются по документам…

Впрочем, в ВСУ царит такая же коррупция. Пока рядовые бойцы и офицеры грабят и мародерят местное население, оставляя населенные пункты, командиры частей реализуют отработанные схемы. Как отмечают сами украинские журналисты, командование и власти "огромные деньги делают на закупке военного вооружения, стоимость которого на 300-500% выше закупочной… Также приобретают одну и ту же технику по несколько раз, а затем списывают ее как потери на фронте. То же самое происходит с медикаментами/оборудованием/одеждой для ВСУ". В этой схеме используют и "прикормленную" волонтерскую организацию, через которую все это прогоняется по 2-3 раза.

Конечно, с нашей точки зрения, этих персонажей России стоило, если бы не отблагодарить, то не преследовать – за подрыв военной мощи врага. Но вот если встать на позиции ВСУ, то хочется спросить – бойцы, а вы там уверены, что ваши враги в окопах напротив, а не, например, в Киеве? Правда, за этим вопросом непременно встанет другой – а вы точно уверены, что все, что вам врали и скармливали в мозги в последние лет эдак 15-20, является на самом деле правдой. Может, вас не только обкрадывали и обкрадывают, но и обманывали и обманывают. Как оно и есть на самом деле.

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