Кудрявцева рассказала, что стала личным врагом Зеленского после того, как он пытался строить ей глазки

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Лера Кудрявцева когда-то была лично знакома с Владимиром Зеленским. Будущий президент Украины с удовольствием приезжал в Россию на заработки, участвовал в съемках и ходил на тусовки. По словам Кудрявцевой, в те времена Зеленский был с ней предельно мил, если не сказать больше – любвеобильный комик вовсю строил ей глазки. Впрочем, на его знаки внимания Лера внимания не обращала.

«Тогда, естественно, об этом никто не думал и не присматривался: а какой он», - рассказала блондинка в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Сейчас Лера и еще 483 российских артиста находятся в «черном списке», утвержденном лично президентом Украины. Телеведущая предполагает, что в список запрещенных в незалежной деятелей культуры она попала из-за своих ежегодных поездок в Крым.

«Я в списке „Миротворца“ уже давно, с четырнадцатого года. Потому что каждый год в Крыму я провожу праздники в „Артеке“ для детей. Я в этом списке, наверное, потому что приезжаю к деткам», - считает Кудрявцева.

Кроме Леры в «черный список» попали певица Лолита, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, радиоведущая Алла Довлатова, Наталья Королева с мужем Сергеем Глушко – словом, почти все, с кем Зеленский когда-то общался во время своих рабочих вояжей в Россию.

«Кто был твоим другом, вдруг становится врагом. С кем ты общался, вдруг от тебя отворачивается, или ты от них. Сейчас нельзя, как говорится, возвращаться в прошлое и думать, как это было. Всё, время поменялось, к сожалению», - констатирует Кудрявцева.

Лера не сразу поняла, насколько Зеленский – двуличный человек. В первые месяцы спецоперации России на Украине телеведущая старалась объективно разобраться в происходящем и постепенно осознала, сколько лжи украинские пропагандисты публикуют в СМИ и в соцсетях.

«Честно говоря, первые месяцы я верила тому, что писала Украина. Это только потом я начала разбираться, что половина - вбросы, половина неправда. Это потом я поняла, что есть такие службы, служба ЦИПСО, куда вливаются миллиарды денег, как это все красиво работает, как это все нам красиво преподносят, и люди в это верят. Это я только потом поняла. Но мысли уехать из России у меня не было никогда. И никогда не будет, я надеюсь. Я очень люблю свою страну, я ею горжусь», - подчеркнула Кудрявцева.