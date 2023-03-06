Методы налоговой оптимизации «Ашана» проверят на законность

В Госдуме решили обратить особое внимание ФНС на структуры «Ашана» и связанные с ними компании Фото: Ольга МАКАРОВА

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову «всесторонне и объективно проверить финансово-хозяйственную деятельность группы.

Поводом для обращения депутата стала поступившая к нему из информация о налоговой оптимизации, которая носит сомнительный характер. В письме министру Андрей Луговой приводит в пример несколько, используемых методов, которые являются поводом для проверки.

ОБОРОТ БОЛЬШОЙ – НАЛОГОВ МАЛО

В частности, сверхнизкий коэффициент налоговой нагрузки на уровне 0,4 процента. Для справки: Федеральная налоговая служба ежегодно публикует показатели налоговой нагрузки для разных отраслей, которые являются ориентиром для контролирующих органов. Для розничной торговли, например, она составляет 4,5%. Несоответствие декларируемой налоговой нагрузки ориентировочным показателям, – это повод для налоговиков провести проверку деятельности организации.

- Магазины «Ашан» и связанные с ними структуры находятся в разных регионах, где взаимодействуют с местными налоговыми органами. Поэтому я не исключаю определенную коррупционную заинтересованность, - отметил депутат.

В своем запросе он сообщил, что по результатам проверок налоговики выставляют группе компаний «Ашан» минимальные доначисления.

Впрочем, несколько лет назад попытка провести глубокий аудит торговой сети была предпринята. Занимался аудитом юрист Алексей Жарков. информация о том, что ему удалось выявить, есть, например, на сайте издания Секрет фирмы.

«Сотрудники российского «Ашана» ввели для них (компаний-поставщиков) «входные бонусы» за то, чтобы встать на полку ретейлера — в среднем 3-7 млн рублей. Кроме того, практиковались ретробонусы свыше 5% от выручки, что прямо запрещено законом. Из-за сговора с сотрудниками «Ашана» многие компании побеждали в тендере, снизив цену буквально на несколько копеек от цены конкурента.

В этих схемах участвовали закупщики, категорийные менеджеры, директора подразделений и другие сотрудники компании, чьих имён юрист не раскрывал в интересах следствия».

Та информация, которую собрал Алексей Жарков в ходе проверки, едва не стала для него роковой. Однажды на улице к нему подбежали двое, ударили трубой по голове. Проломленный череп, две недели в коме, месяц в больнице. Собранные Жарковым факты будто растворились, и, главное, что к ним, как и к продолжению аудиторской проверки, французский высший менеджмент потерял интерес.

Как писало издание «Форбс», «Секреты семьи должны оставаться в семье. Хотя в последнее время они все чаще утекают в публичное пространство. В мае 2016 года в домах членов семьи Мюлье в Бельгии, Люксембурге и Рубе прошли обыски. По данным французских СМИ, восьмимесячное расследование было проведено в ответ на жалобу одного из членов семьи Мюлье, заподозрившего руководство компании в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Обыски прошли и в доме Патрика Мюлье».

На lenta.ru опубликована информация, что «в 2019 году семью Мюлье обвинили в замаскированной коммерческой деятельности. Согласно информации издания Letter A, суд потребовал взыскать с компании Soderec, принадлежащей этой семье, 88,8 миллиона евро. В центре расследования, проведенного французской администрацией, десятки финансовых потоков между Soderec и другими компаниями Мюлье». А в прошлом году французские налоговые органы взыскали несколько миллионов евро с пятнадцати членов семьи Мюлье за то, что они сократили свои активы в декларации ISF. В своей налоговой декларации они уменьшили стоимость своего участия в семейном бизнесе и наложили на них почти шесть миллионов евро в качестве компенсации».

СХЕМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

По словам Андрея Лугового, отдельной проверки требуют оптимизационные схемы, которые «внешне выглядят законными, но при более глубоком рассмотрении возможно окажутся криминализированными».

- Поэтому мы решили обратить особое внимание ФНС на структуры «Ашана» и связанные с ними компании, - сказал депутат. Он подчеркнул, что располагает информацией как минимум о трех схемах оптимизации налогов, которые использует ритейлер. Одну из них депутат предлагает налоговикам изучить особо пристально. Он сообщил, что их детали разглашать пока не может.

В своем запросе Андрей Луговой сообщил, что основные компании группы проводят сделки с российским подразделением таким образом, что оно постоянно находится в состоянии финансовой зависимости от основных компаний группы, с высоким уровнем задолженности. Кроме того, по деловым операциям, которые совершаются в России, налоговые обязательства переводятся в иностранные юрисдикции – Францию, Нидерланды, Люксембург. Также большинство участников российской кластера «Ашан» постоянно отражают убытки.

- В декабре американский конгресс принял так называемый закон об информаторах. Любой человек может получить денежное вознаграждение за информацию о том, что попавшие в санкционный список российские граждане или юридические лица каким-то образом уходят из-под них. Нам такого закона тоже не хватает. В условиях специальной военной операции необходимо располагать информацией о том, какие из западных, или российских компаний работающих на территории Российской Федерации, пытаются оказать содействие представителям недружественных стран в уклонении от уплаты налогов, да и вообще в нарушении любого закона, - сказал Андрей Луговой.

Андрей Луговой еще не получил ответ на свой запрос (он обрабатывается в течение 30 дней), но, по имеющейся информации, работа по нему уже ведется.

Хотя инициированная депутатом проверка деятельности AFM в России с текущей политической повесткой и не связана, ее результаты могут поставить Мюлье перед выбором: начать платить в российскую казну больше налогов или сворачивать деятельность. Пока владельцы «Ашана», похоже, стремятся угодить и нашим, и вашим: с одной стороны, закрывается еще одну свою сеть «Декатлон» в России и одновременно возобновляется работу ее магазинов на Украине. С другой стороны, как сообщило недавно агентство РИА Новости, Украина обвиняет «Ашан» и «Леруа Мерлен» в отправке товаров для российских военных и включает семью Мюлье в список международных «спонсоров войны».

А тем временем в сети распространяются слухи, что «Ашан» просто хотят закрыть.

- Это крупнейшая торговая сеть. Ее точно никто закрывать не собирается. Хотя инсинуациями на эту тему пытаются поднять ажиотаж - как мне кажется, ее менеджеры. Мне уже пишут письма на электронную почту «руки прочь от «Ашана»!», голосовыми сообщениями пытаются забросать. Хотя все прекрасно понимают: если появилась информация – ее надо проверить, - прокомментировал Андрей Луговой.