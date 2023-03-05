Что происходит в организме при замене сахара на подсластители: рассказал ученый-генетик

Популярный подсластитель повышает риск образования тромбов. Фото: Shutterstock

УГРОЗА ДЛЯ СЕРДЦА

Сахар считается одним из главных врагов молодости и здоровья. В том числе, исследования показали, что пристрастие к сладкому ускоряет старение мозга и провоцирует ухудшение памяти. Высококалорийные сладости вносят основной вклад в набор лишнего веса. Следом маячит и сахарный диабет.

Казалось бы: спасением могут стать искусственные подсластители. Ведь в них практически нет калорий! И можно наслаждаться сладким вкусом безнаказанно. Именно с таким посылом были созданы и продвигались заменители сахара. Однако жизнь в очередной раз подтверждает слова Фридриха Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых».

На этой неделе опубликовано научное исследование, которое показало: популярный подсластитель эритрит (эритритол, эритрол) повышает риск образования тромбов. Подскакивает угроза сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. Ничего себе, побочка!

ОПАСНЫЙ БУКЕТ

- Выяснилось, что эритрит у здоровых добровольцев легко попадает в кровоток в довольно больших концентрациях. Их достаточно, чтобы вызывать агрегацию тромбоцитов (то есть образование скоплений. - Ред.) и повышение риска тромбозов, - рассказал KP.RU ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Однако это не единственный побочный эффект сахарозаменителей, отмечает эксперт.

- Метаанализы многолетних исследований у людей показали, что искусственные подсластители при систематическом применении не оказывают благоприятного влияния на массу тела и уровень глюкозы в крови, - предупреждает ученый. - В ходе некоторых исследований даже выяснилось, что сахарозаменители способствуют ожирению и повышают риск развития сахарного диабета второго типа. Также увеличивается угроза нейродегенеративных заболеваний (болезни, связанные с деградацией мозга, включая Альцгеймера, Паркинсона и др. - Ред.), онкологических и сердечно-сосудистых патологий.

ОТВЕТ ОБМАНУТОГО МОЗГА

Что происходит в организме, когда человек употребляет искусственные подсластители? Фактически мы обманываем свой мозг, поясняет Алексей Москалев.

- Введенный в заблуждение сладким вкусом мозг в реальности не получает глюкозу, как при употреблении сахара, - говорит ученый. - В ответ мозг включает системную нечувствительность к инсулину, чтобы повысить уровень сахара в крови и добыть заветную глюкозу.

Кроме того, «обманутый» мозг компенсирует свой голод перееданием. И вот, почему. Заменители сахара, как правило, слаще. Поэтому они сильнее активируют рецепторы сладкого, которые находятся у нас не только во рту, но и в стенке кишечника, мозге, кровеносных сосудах, поджелудочной железе, жировой ткани и костях. Повсеместная гиперактивация таких рецепторов нарушает выработку гормонов, регулирующих пищевое поведение человека. Запускается деление жировых клеток, ослабляется мозговой кровоток.

«Искусственные подсластители неблагоприятно изменяют и состав кишечной микрофлоры, что также ухудшает гликемический контроль (нормализацию уровня глюкозы в крови. - Ред.). Поскольку часть углеводов за нас съедают полезные бактерии кишечника», - добавляет профессор Москалев.

В ТЕМУ

Где встречаются искусственные подсластители

Если вы не покупаете их для самостоятельного добавления в чай или выпечку, то еще не факт, что они не попадут к вам в организм в скрытом виде, предупреждает известный врач и телеведущий Александр Мясников. Сахарозаменители содержатся в «диетических - ноль калорий» напитках, мороженом, желе, жевательной резинке, конфетах, йогуртах, маринадах и т. д.

Помимо прочих неблагоприятных последствий искусственные подсластители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови, отмечает доктор Мясников.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как избежать угроз здоровью

В ЗОЖ-отделах супермаркетов можно встретить натуральные заменители сахара. Например, стевию. «Плюс в том, что стевиозид снижает воспаление в организме, которое лежит в основе многих болезней», - говорит Алексей Москалев. Однако увлекаться этим подсластителем и применять его на постоянной основе эксперт все же не советует. «Большинство упомянутых механизмов влияния на здоровье («обман» мозга и др. - см. выше) касается и стевии», - отмечает ученый.

Что же делать, если сладкого хочется так, что аж скулы сводит?

- Я голосую за то, чтобы съесть какой-нибудь фрукт, - делится своим рецептом профессор Москалев. - Помимо быстрых углеводов (сахаров) во фруктах есть пищевые волокна, которые препятствуют быстрому скачку уровня глюкозы в крови. Также мы получаем очень полезные вещества: полифенолы, витамины и микроэлементы.

Доктор Мясников отвечает так: «Хотите сладкого - съешьте кусочек сахара или ложечку меда». Главное, не частить.

НА ЗАМЕТКУ

Всемирная организация здравоохранения считает нормой до 25 г сахара в сутки, включая его содержание во всех продуктах. Это примерно 6 чайных ложек. Однако и эксперты ВОЗ, и врачи-эндокринологи призывают стремиться к снижению этой нормы минимум вполовину.