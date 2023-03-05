Почему программа «Давай поженимся» не вернется на экраны

Сябитова и Гузеева год без «женилок» — так называют за кулисами «Давай поженимся». Лариса Андреевна продолжает работать на Первом. А Роза Раифовна снимается на развлекательных каналах. Фото: социальные сети

Сваха из передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова провоцирует слухи о возвращении передачи в эфир. Сябитова то намекнет: в передачу «Давай поженимся» пора брать соведущую помоложе; то предложит на эту роль 26-летнюю певицу Клаву Коку. Узнали, что происходит на самом деле за кулисами «Давай поженимся».

Год назад передачу «Давай поженимся» сняли с эфира Первого канала. Развлекательный проект выходил по будням в обед: ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова общались в студии с потенциальными женихами и невестами. Место развлекательных программ в эфире в будни заняли актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы - на них сейчас большой спрос и интерес в обществе.

Слухи о возращении «Давай поженимся» в эфир весной не соответствуют действительности. Как рассказал сотрудник команды проекта KP.RU: «Никаких съемок «женилок» не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет. Неясно, будут ли они даже в долгосрочной перспективе». На время проведения СВО актуальны другие проекты, а вот вернется или нет «Давай поженимся» в эфир в перспективе – тоже большой вопрос. Возможно, что пришло время менять формат и делать передачу не столько развлекательной с яркими героями, сколько полезной – рассказывать о жизни людей, создании настоящих семей. В 2023 году программе исполняется 15 лет. Времена меняются и вопрос о смене формата должен был бы назреть перед создателями давно.

Лариса Гузеева делает новый проект на ТВ с командой «женилок». Фото: социальные сети

Роза Сябитова считает, что программу совсем закрывать нельзя: «Надо оставить концепт программы, так как именно он делает ее уникальной. Но изменить подачу материала. Например, пригласить молодую и талантливую ведущую, которая будет отражать мнение молодежи. Спор между поколения интересно смотреть. Знаю по себе, весь год снималась в молодежных программах, в том числе на ютюбе и рутюбе. И, конечно, нужны новые герои. Наша программа всегда была зеркалом своего времени». Сябитова предлагает кандидатом на роль молодой ведущей Клаву Коку, с которой подружилась на съемках проекта СТС «Маска Танцы». Предложение кандидатуры новой ведущей – сомнительное. Потому пока Сябитова просто снялась в клипе у Коки.

Пока Роза Сябитова участвует в шоу развлекательных каналов – Лариса Гузеева продолжает трудиться на Первом канале. Гузеева вела «Голос 60+», а сейчас у Ларисы Андреевны другой проект: «Подкаст. Лаб - Письма». Тема подкаста - личная переписка классиков мировой литературы, знаменитых людей. С Гузеевой на проекте работает часть команды «Давай поженимся». Речь о возвращении «женилок» в эфир не идет.