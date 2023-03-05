Киев готовит наступление на юге: член ГСА Владимир Рогов сообщил о переброске украинских войск в Запорожье

Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов Фото: социальные сети

Пока наши подразделения наращивают давление на разных участках противостояния с украинскими националистами в Донбассе, непростая ситуация складывается в Запорожской области, более 70 процентов которой на сегодня находятся под контролем российских сил.

В частности, член главного совета региональной администрации Владимир Рогов в воскресенье поделился тревожной информацией о том, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления именно здесь, на южном участке фронта.

Радио «Комсомольская правда» дозвонилось до Владимира Рогова - и вот какие пояснения он нам дал.

КОШМАРЯТ ЛЮДЕЙ В ЗАПОРОЖЬЕ

- Стало известно, что определена столица региона — Мелитополь?

- Это временное решение. Сейчас мы подтверждаем де юре то, что существует де факто. Но после того, как будет освобожден город Запорожье, столица региона туда вернется.

- Что происходит в самом Запорожье?

- Сейчас областной центр под контролем режима Зеленского и людей там просто кошмарят. Идут облавы, обыски, насильственная мобилизация. На минувшей неделе криворукие украинские бойцы ПВО сбили ракету, летящую по военной цели, и обломки ракеты ЗРК С-300 упали на жилой дом в Запорожье.

- Каков итог?

- Было разрушено в пятиэтажке три этажа. 11 погибших, масса раненых людей. Это очередное военное преступление.

- Это не первый подобный случай?

- Девятый случай, когда над жилыми домами сбиваются ракеты, для того, чтобы они не попали по боевикам иностранного легиона, по расположениям нацистов и по складам с оружием и расположению военной техники.

НОВЫЕ ОБСТРЕЛЫ ЭНЕРГОДАРА

- Украинская сторона разгоняет волну о том, что сейчас земля подсохнет - и как мы пойдем в наступление! Насколько сейчас Запорожская АЭС в безопасности?

- В Энергодар впервые за последние месяцы были обстрелы города, промзоны, находящейся относительно недалеко от АЭС.

- С чем была связана пауза в обстрелах?

- Наши защитники сразу накрывали превентивным ударом боевиков Зеленского до того момента, как они успевали осуществить обстрел. В момент подготовки к обстрелу РСЗО или тяжелой артиллерии, подобные вещи сразу же уничтожались. Поэтому в сводки попадали такие города, как Марганец, Никополь - те населенные пункты, где боевики Зеленского размещали тяжелую технику для обстрела Запорожской АЭС.

НИЗКАЯ ВОДА

- Что с уровня воды в Каховском водохранилище?

- Он критически низкий. Повредив Каховскую ГЭС, которая ниже по течению, украинцы параллельно перекрыли сброс воды в каскаде гидроэлектростанций, находящихся выше по течению от Запорожской АЭС. Это и Днепрогэс, находящийся в Запорожье, и Среднеднепровская в Днепродзержинске ГЭС, и Каневская, Киевская и т.д.

- Там искусственно не сбрасывают воду?

- Нет. И поэтому уровень воды в Каховском водохранилище и в городе Запорожье побил все антирекорды. Оголились надписи 1911 года, где на камнях писали, что рекордно низкий уровень Днепра — он 112 лет назад был зафиксирован.

- Чем это опасно для работы АЭС?

- Пока опасностей для работы Запорожской АЭС нет. Есть резервные варианты решения данной проблемы. Я не буду их озвучивать, чтобы они не подвергались риску со стороны ядерного терроризма со стороны режима Зеленского. Но да, воды надо много. Многие тысячи кубометров, которые прокачиваются, охлаждая реактор, и уходят обратно в Днепр.

СМЕНА МИССИИ МАГАТЭ

- Состав миссии МАГАТЭ на ЗАЭС сменился?

- Да. Они долго не сменялись. Я уверен, что это была системная работа западных спецслужб. Когда уже все подходило к ротации в феврале, вдруг департамент безопасности ООН, состоящий из разных персонажей западных стран, вдруг заявил: подождите, что-то не то, мы боимся уровня безопасности.

- С нашей стороны гарантировалась безопасность?

- Конечно. Там главное, чтобы не было прилетов с той стороны. Но та сторона все время качала подобную ситуацию неопределенности. И называли это стратегической неопределенностью . В общем, три раза в феврале срывались ротации.

- И вот в конце концов...

- В начале марта ротация произведена. Люди работают. И попробовать нас в чем-либо обвинить уже не представляется возможным у запада. Думаю, они пошли на ротацию, в том числе и потому, что мы начали озвучивать, показывать, кто это делает, как это делает, с конкретными фактами. И запад , когда они проигрывают в информационной войне, тогда они отступают. А наше главное оружие – это правда. Мы показали правду - и им деваться было некуда.

БОЙЦЫ ИЗ АРТЕМОВСКА И БРИТАНИИ

- Сейчас есть опасности на этом участке?

- Да, опасность есть. Там усиление происходит. Сейчас они перебросили в Запорожье солдат, которые были под Бахмутом (Артемовск). Это 3 с лишним тысячи человек. Они за три дня прибыли в Запорожье. Есть те, кто прошёл специальное обучение в Британии. Подобные персонажи поступают на границу с Запорожской и Днепропетровской областью.

- Почему именно туда?

- Это максимальное удаление от линии боевого соприкосновения, относительно безопасная зона для них. То есть, туда могут только наши «Калибры» долететь или, например, ударами авиации можно достать, но не артиллерией. Мы дотянуться от линии боевого соприкосновения до них пока не можем.