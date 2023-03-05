Первый репортаж изнутри Бахмута - люди здесь реально рады нашим войскам! Крестят, целуют бойцов

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Фото: Александр КОЦ

В ЧЕЧНЕ БРАЛ БАМУТ. ЗДЕСЬ - БАХМУТ

- Очень точный у тебя, «Гепард», позывной, - пытаясь восстановить дыхание, делаю комплимент бойцу ЧВК «Вагнер». - Не угонишься.

- Так с 1994 года воюю. Еще Бамут брал в Чечне.

- Сколько ж тебе лет?

- 46.

- Вот это ты уронил сейчас мою самооценку, - смеемся вместе.

Фото: Александр КОЦ

За спиной — марш-бросок в полной темноте по пересеченной местности к переднему краю битвы за Артемовск (Бахмут). Накануне я заехал к «музыкантам» на пункт управления и напросился на выход в восточную часть города, которая уже полностью контролируется нашими силами. Ежедневно туда ходят группы подвоза. Впрочем, слово «подвоз» здесь номинальное, на колесах ты преодолеваешь лишь малую часть пути. Основную приходится преодолевать на своих двоих — с боеприпасами, продуктами, водой по несколько километров в одну сторону. А в обратную — с ранеными или погибшими. Причем, на эвакуации опасней не меньше, чем во время боя. Поэтому подвозчиков сложно упрекнуть в том, что они выполняют сугубо тыловые функции.

Фото: Александр КОЦ

«ЗАХИСТНИКОВ» ПЕРЕД БОЕМ ОБКАЛЫВАЮТ

Вместе с парнями из отряда легендарного командира «Ратибора» (Герой России, кавалер орденов Мужества и Красной звезды) выдвигаемся в сторону Артемовска. Часть пути проходит по трассе, ведущей на Славянск. В 2014 году я ездил по ней на прокатной машине с киевскими номерами. Сейчас трассу, конечно, не узнать. Посреди дороги — разбитые артиллерией украинские блокпосты и боевая техника, деревья истерзаны миллиардами осколков, поля вокруг усеяны кратерами от разрывов, хвостовиками реактивных снарядов и телами украинских военных…

- Их перед выходом на задачу обкалывают каким-то препаратом, ни боли, ни страха не чувствуют, по несколько дней не спят, при отрыве конечности от взрыва улыбаются, - рассказывает ротный «Атлас».

Фото: Александр КОЦ

Честно говоря, я всегда скептически относился к этим историям с наркотиками, считая их больше фронтовыми байками, нежели фактом. Однако за несколько минут до этого разговора «Ратибор» показывал мне в телефоне ампулу, которую взяли у пленного, рассказавшего об этих фармацевтических экспериментов. «Зелье» отправили в Москву на экспертизу, чтобы понять, что колют «захистникам» Бахмута.

- Много гражданских вывели из города? - спрашиваю Атласа.

- Очень много. Практически через дом. Они собирались в подвалах семьями. Даже беременная женщина была, старики, дети. Мы по светлому их не выводим, дожидаемся затишья, мониторим всю ситуацию и малыми группами на эвакуацию ведем, оттуда уже на машинах вывозим. Люди нам реально рады, крестят, целуют… Находим телефоны мобильные, думаем, что противника девайсы, читаем переписку, а там: «Приехали хохлы на танках. Хохлы заняли соседний дом»… Без почтения к своим «защитникам», сразу видно, кого они считают своим. Вон, кстати, впереди задымление Артемовска, сейчас мы в него спустимся.

Фото: Александр КОЦ

ОТСТУПАЮТ, БЕГУТ ПОЛЯМИ

Мы спешиваемся и идем по узкой, изрезанной железом лесополосе в сторону Бахмута. Вокруг грохочет, не переставая, но разрывы далеко, ближе к центру города. Вдруг одна мина падает впереди в нашей посадке, затем в следующей, затем в поле слева. И с десяток разрывов в восточной части Артемовска, куда мы как раз и направлялись.

- Срисовали, - констатирует «Атлас». - Давай-ка обратно, по темной зайдем.

И мы возвращаемся в ближний тыл на пункт управления. Всю ночь слушаю переговоры по рации. Поступают доклады о том, что противник выводит свои силы в сторону Константиновки — по 5-7 машин с промежутком в 20-30 минут. Информация тут же передается на артиллерию, которая щедро насыпает по ходу движения колонн. Кому-то удается уйти, кто-то остается пылать посреди дороги. В сутки Киев теряет здесь убитыми и ранеными до 500 человек.

На минувшей неделе было оформлено оперативное окружение Артемовска. У противника осталась одна дорога снабжения, и та — под нашим огневым контролем. Вот и начал Киев отводить часть подразделений из города. Фактически сегодня «музыканты» контролируют всю восточную и северную части города, а также часть южной.

Фото: Александр КОЦ

ЗАШЕЛ К СОСЕДЯМ СТРЕЛЬНУТЬ СИГАРЕТКУ… ОКАЗАЛСЯ В ПЛЕНУ

- Чувствуется, что в последнее время у ВСУ падает мотивация, местами они теряют управление, не понимают, что происходит справа-слева, - говорит мне «Ратибор». - Кто-то сопротивляется до последнего, кто-то, осознав, что уже практически в окружении, старается бежать полями...

При этом на иных позициях доходит до смешного (если вы, конечно, умеете отличить суровый фронтовой юмор от бездушного цинизма. На днях на наши позиции зашел боец — стрельнуть сигаретку. Ничем от вагнеровцев он не отличался, угостился, закурил… И тут накат противника. Все бросились отражать атаку, и гость тоже схватился за автомат, направив его на «неприятелей». Успел уничтожить семерых наступающих. После горячки боя сели набивать магазинами патроны, и тут наш герой вдруг осознал, что зашел не в тот окоп. И отбивал он атаку не «орков-москалей», а своих побратимов. Бойца ВСУ похвалили и даже пообещали представить к награде за такую результативность. И отправили к остальным пленным.

Фото: Александр КОЦ

ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Около пяти утра предпринимаем вторую попытку. Машина едет на мутных габаритах, водитель ведет буквально на ощупь. Вылезаем за несколько километров до точки назначения и идем почти в полной темноте. Небо расчеркивают пороховые заряды мин и трассеры, в стороне Артемовска раз в несколько секунд зажигаются вспышки, за ними — раскатистые разрывы. Слышны настойчивые очереди крупнокалиберных пулеметов. Впереди — боец с позывным «Гепард». За плечами — и Чечня, и Центральная Африканская республика, и Ливия…

- С такими боями я в первый раз сталкиваюсь, - признается он. - Очень жесткие. В первую очередь — из-за интенсивной артиллерии. Если бы не она, мы б давно уже конфликт этот закончили. Но победа все равно будет за нами. Это наша земля. Мы одну войну за нее выиграли, выиграем и сейчас. Да, им помогают, но противник оставляет ее нам, когда сдает свои позиции. Мы это западное вооружение используем против них.

Фото: Александр КОЦ

Идем зиг-загами, то упираясь в самый передний край, где двигаться надо быстро, то отходя на пару сотен метров от него. К рассвету выходим к школе, которую в свое время брал «Атлас». Ее занимал противник.

- Там были нацики, иностранные наемники, два негра. Мы скрытно забрались в цокольное помещение и полночи корректировали огонь танков по огневым точкам врага на первом и втором этажах. То есть почти вызывали огонь почти на себя. На рассвете запрыгнула еще одна наша группа, и начался штурм. Зажали негодяев на втором и третьем этажах и уничтожили.

Фото: Александр КОЦ

СКОРО ДОЖМЕМ

Бой еще не окончился, а украинская артиллерия уже набрасывала на школу. В ней до сих пор валяются тела киевских нацгвардейцев. Вместе с «Гепардом» идем по разбитым коридорам. Он показывает, как из соседней хаты по ним бил пулеметчик, как они одновременно подавляли и его, и тех, кто засел наверху. С третьего этажа открывается вид на выскокоэтажную застройку Артемовска. Она вся в дыму.

- Дух у нас есть, - уверяет «Атлас». - Боеприпасы тоже. Так что скоро дожмем и физически захлопнем кольцо. Кушать хотят все, пить — тоже, патроны опять же нужны. Сдадутся, никуда не денутся. В плену их никто обижать не будет, поднимайте руки и приходите, все у вас будет хорошо.

Фото: Александр КОЦ

АВТОРИТЕТНО

Герой России «Лотос»:

Мы контролируем 40 процентов Бахмута

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- Группировка противника находится в оперативном окружении, все дороги — под огневым контролем, но не под физическим. Осталось забрать населенный пункт Хромово, через который проходит основная линия снабжения, и перерезать полевые дороги до Ивановского. Сейчас под нашим контролем порядка 40 процентов города. Боеспособные подразделения ВСУ выводятся, чтобы занять второй рубеж обороны по линии Константиновка-Краматорск-Славянск. В Бахмуте остаются подразделения теробороны и, по нашим сведениям, «Грузинский легион». Общая численность — до 12 тысяч человек. Противник постоянно подвозит резервы для удержания коридора из Артемовска, чтобы мы не смогли замкнуть свои клещи. Неделю назад украинцы подорвали дамбу Северного ставка, огнем артиллерии пробили брешь еще одной дамбы — Берховского водохранилища. Началось подтопления района Берховки, южной части Парасковиевки и южной части Красной горы. Таким образом они пытаются сбить темпы нашего наступления, ослабить динамику боев и иметь возможность подтягивать резервы и успевать закрепляться. Также противник подрывает мосты, чтобы не дать нам возможность быстро переправиться и зайти в центральную часть Бахмута.

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