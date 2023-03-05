Герой спецоперации «Z» лейтенант Бруснецов забрал у пленного врага штабную карту

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вывеска дураков - гордость, людей посредственного ума - подлость, а человека истинных достоинств - возвышенность чувств, прикрытая скромностью», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ ШТУРМОВИКОВ

Капитан Дмитрий Киреев

Капитан Дмитрий КИРЕЕВ Фото: Минобороны РФ

«Инженерно-саперная рота под командованием капитана Дмитрия Киреева выполняла задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск. Выполняя боевую задачу группа капитана Киреева несмотря на массированные артиллерийские и минометные обстрелы, успешно разрушала инженерные заграждения боевиков, проделывая в них проходы и обезвреживая противотанковые мины, чем позволила беспрепятственно продвигаться штурмовому подразделению, которому была поставлена важная боевая задача по взятию под контроль стратегически важного рубежа - взводного опорного пункта с блокпостом. Своими грамотными и умелыми действиями группа, под командованием капитана Киреева помогла штурмовому подразделению уничтожить взводный опорный пункт, блокпост с личным составом националистов, а также, обезвредив 10 противотанковых мин, обеспечила безопасный подход основных сил».

ЗАБРАЛИ У ПЛЕННОГО ШТАБНУЮ КАРТУ

Гвардии лейтенант Руслан Бруснецов

Гвардии лейтенант Руслан БРУСНЕЦОВ Фото: Минобороны РФ

«Взвод морских пехотинцев Тихоокеанского флота под командованием гвардии лейтенанта Руслана Бруснецова вел штурм укрепленного опорного пункта противника. Благодаря грамотной разведки местности и скрытным действиям, взвод вышел в тыл обороняющимся националистам. В ходе скоротечного боя противник осознал, что окружен и сдался. В распоряжение Руслана Бруснецова попали важные разведданные, в том числе тактические карты командира подразделения, где были нанесены координаты командного пункта боевиков. Оперативно оценив обстановку гвардии лейтенант Бруснецов организовал доразведку местонахождения командного пункта и передал координаты артиллерийскому подразделению. Точный и быстрый артиллерийский удар уничтожил командный пункт противника, дезорганизовав оборону, что привело к прорыву оборонительных рубежей противника подразделениями морской пехоты. Продолжив штурмовые действия, взвод гвардии лейтенанта Руслана Бруснецова вышел на окраины, занимаемого противником населенного пункта. Возглавив штурмовую группу, Руслан Бруснецов, уничтожив наблюдателей, совершил скрытный маневр во фланг обороняющихся подразделений противника и лично корректировал огонь артиллерии, что позволило выйти штурмовым подразделениям морских пехотинцев на рубеж атаки и выбить подразделения ВСУ с подготовленных огневых позиций без потерь российских военнослужащих. Грамотные, оперативные и мужественные действия взвода под руководством гвардии лейтенанта Руслана Бруснецова обеспечили успешный штурм позиций противника».