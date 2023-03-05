Звезды проигнорировали юбилей тяжелобольного Вячеслава Зайцева

Поздравить Зайцева приехал лишь узкий круг коллег Фото: социальные сети

Первый российский кутюрье Вячеслав Зайцев последние годы находится на грани банкротства. Из-за тяжелой болезни создатель знаменитого красного балахона Аллы Пугачёвой совсем забросил свой Дом моды.

Редкие появления маэстро на публике связаны и с тяжелой формой недуга Паркинсона. Вячеславу тяжело разговаривать, да и ходить без посторонней помощи он уже не может. С сыном Зайцев поссорился много лет назад, поэтому на юбилее наследника Вячеслава не наблюдалось. Отмечали праздник в ресторане «Яр». По слухам, банкетные места организаторы вечера продавали поклонникам кутюрье, как это было и в прошлые вечеринки Зайцева.

Фото: социальные сети

Однако большие звезды, с которыми долгие годы работал мэтр, проигнорировали его юбилей.

Поздравить Зайцева приехал лишь узкий круг коллег: диктор Анна Шатилова, 90-летний Бедрос Киркоров, Анна Калашникова.

Фото: социальные сети

Кстати, это был первый выход в свет Бедроса Киркорова после тяжелой болезни. Отец Филиппа Киркорова недавно переболел бронхитом, попал в реанимацию одной из столичных клиник.

- На юбилее Зайцева Бедрос сидел в защитной маске. Это предписание врачей. Бедрос дважды переболел ковидом, боится снова подхватить вирус, поэтому маску он снимает только во время еды, - рассказала KP.RU Анна Калашникова. - Сейчас Бедросу чуть легче, правда рядом с ним всегда помощник, ему пока тяжело передвигаться, ножки побаливают. Но выглядит Бедрос прекрасно. Как минимум, лет на двадцать моложе своего паспортного возраста, - говорит Калашникова.

По словам близких Бедроса Киркорова, после больницы музыкант обосновался в своей квартире на Земляном валу, куда почти каждый день захаживает медсестра, которая следит за его здоровьем.

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