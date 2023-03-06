Маньяки самоистребились, не выяснив, чей пионер

Кирилл Кяро в сериале «Комплекс бога». Фото: Кадр из фильма

Тема загона странных людей опухшим от слезинки ребенка обществом породила ряд великих картин: у немцев - «М» (1931, маньяк настоящий), у американцев - «Ярость» (1936, маньяк вымышленный), у французов - «Паника» (1946, вымышленный) и «Смерть красавицы» (1961, вымышленный, но решивший напоследок стать настоящим). Русское общество к линчевательной самоорганизации было не склонно (государство постаралось), но и безвинно пострадавших жалело не слишком (опять государство постаралось). Фильм о комплексе бога можно счесть знаком нормализации социума - раз чрезмерные родительские страсти нас теперь тоже волнуют и не оправдываются безоговорочно.

К психиатру (Кирилл Кяро) ходит шизоманьяк (Даниил Страхов) лечить нездоровые инстинкты. Тем временем в городе (Москва) пропадают семилетние девочки - не слишком часто для мегаполиса, но пропажа даже и одного ребенка нынче способна поставить общество на дыбы. Даже тех, у кого дома нет семилетних девочек, а у психиатра есть, плюс жена, психически неустойчивая из-за редкого секса (17 лет в браке), а такие особо восприимчивы к пропаже детей.

Подавление инстинктов идет шатко-валко, что понимают и врач, и маньяк, и зритель: за близких пациента и девочек на его пути есть все основания беспокоиться. Параллельно отец последней пропавшей (Шамиль Хаматов) и друг семьи (Николай Шрайбер) разворачивают свою охоту на психа, притом что до конца не ясно, не является ли кто-нибудь из них тем психом сам (на Шрайбера и грех не подумать). В то же время следователь (Михаил Тройник) так жаждет найти урода, что готов назначить уродом любого. Сколько безобидных психов при этом пострадает, ему плевать, как и большинству сограждан, ведь правда же, сограждане?

Это и есть комплекс бога - вопрос, готов ли ты грохнуть подозреваемого, чтоб больше не пропадали семилетние девочки. Он там у всех - маньяка, отца, друга, сыщика, психиатра и психиатровой жены; вот что делают с людьми абсолютно здоровые чувства к семилетним девочкам (оборотную, темную сторону экстремального чадолюбия Фархшатова изучает давно, рука

набита).

Маньяк богат и покупает себе добрую слушательницу в дом (уж сколько лет актрисе Марине Васильевой удается исполнять простодушную двадцатилетку!). Стоит гостье ступить на целлофановую пленку в гостиной, мысль «трындец котенку» посещает всех и сразу. А папа ребенка - эгоцентричный пианист и дрожит руками на концерте. А следак все подначивает, все заводит себя и всех, говоря, что львиная доля убитых детей убита родственниками, что скажешь на это, добрый папа, оставивший семью из эгоцентризма?

Выверенная, просчитанная, очень сложная картина. Имена продюсера Мишина и сценаристки Званцовой и так все знают, а вот Фархшатову и сопродюсеров Филатова и Плотникова надо бы запомнить. Отъезд ряда ключевых фигур освободил творческие ниши, люди нужны.

В канун общей фашизации взвинченного германского социума Фриц Ланг выпустил свою, пожалуй, самую выдающуюся картину «М» - об убийце шестилетки (реальном, а не подозреваемом!), на которого начинают массовую охоту добрые граждане. «М» значило Morder - убийца - и касалось в фильме всех.

«Комплекс бога» - диагноз, конечно, помягче, но тоже всех касается.

«Комплекс бога»

2023 г.

Реж. Флюза Фархшатова. Kion.