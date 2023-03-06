Новый бренд - и точка: какие мировые компании, сменив названия, остались работать в России

Иностранцы часто продают свой российский бизнес с «опцией обратного выкупа». Например, такое условие выставил покупателям американский McDonald’s. И в течение 15 лет он может выкупить бизнес обратно. Фото: Александр КРЯЖЕВ/РИА Новости

А знаете ли вы, что из всех западных компаний, заявивших об уходе из России в 2022 году, реально покинули нашу страну лишь 8,5%? И это не мы посчитали, а швейцарские экономисты.

Причины в следующем. Существенная потеря прибыли, активов и, как результат, ухудшение экономических показателей - так себе перспектива для бизнесменов.

В итоге из 25 000 зарубежных компаний, зарегистрированных в России, полностью ушли считаные сотни. А многие выбрали другой путь: зарубежные владельцы продали свои российские активы, их бывшие «владения» сменили названия и начали новую жизнь. Расскажем о самых известных.

STARS COFFEE

(бывший Starbucks)

Что было:

Сеть Starbucks в России состояла из 130 кофеен. 90 из них - в Москве, остальные в 10 регионах России.

Кто купил:

Изначально сообщалось, что Тимур Юнусов, он же рэпер Тимати и владелец сети бургерных Black Star Burger, ресторатор Антон Пинский (основатель холдинга Pinskiy & Co) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

По данным сервиса Rusprofile, у юридического лица ООО «Арена» 6 учредителей с долей уставного капитала на каждого не более 2656,25 рубля. Юрлицо «Бриллиант Консалтинг» и физлица, среди которых уже упомянутые Антон Пинский, Тимур Юнусов, бывший вице-президент Starbucks в России и Казахстане Эрнесто Гонсалес и еще два человека.

Сумма сделки:

Не раскрывается. По оценкам аналитиков, она могла составить от 700 млн до 1,6 млрд рублей.

Что изменилось:

Пока в России работают более 100 кофеен - в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. На логотипе красуется дама в кокошнике вместо прежней двухвостой русалки.

Появились новые блюда в меню. А кофейные зерна теперь завозятся из Бразилии, Эфиопии и Гватемалы (раньше поставщиками были страны Азии, Коста-Рика и Эфиопия). В команде более 700 сотрудников. Почти все они из прежнего Starbucks.

Прежними же остались темная обжарка кофейных зерен, стаканчики с подписанным именем клиента и цены. Маленький капучино (350 мл) - 310 рублей в Москве, 280 - в Питере и 215 - в остальных городах.

«ВКУСНО - И ТОЧКА»

После превращения во «Вкусно - и точка» меню ресторанов изменилось не сильно. Цены поднялись на 10%. А еще складывается впечатление, что интерес к этим ресторанам даже вырос: многие идут туда просто из интереса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

(бывший McDonald’s)

Что было:

Сеть McDonald’s в России - 850 ресторанов в 62 регионах.

Кто купил:

Предприниматель Александр Говор - учредитель ООО «ГиД», развивавший франшизу McDonald’s в Сибири. Говор также сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис».

Сумма сделки:

За «символическую плату намного ниже рыночной». По договору сделки новому владельцу запрещено раскрывать сумму.

Особые условия:

По договору владелец обязан будет вернуть рестораны прежнему владельцу в случае его возврата на российский рынок за 1 рубль.

Что изменилось:

Новые логотип и название. Новые напитки в меню: вместо прежних пепси, спрайта и фанты - газировки от «Черноголовки» «Добрый Кола» и т. д. В названиях блюд нет больше приставки «Мак». Это было условием договора. Исчез «Хеппи Мил», но есть «Кидз Комбо». Пока в наборе помимо еды есть детская книжка. Однако в планах компании открыть фабрику игрушек. Первые экземпляры в виде героев наших мультиков появятся в наборах этим летом.

Генеральным директором остался Олег Пароев, до сделки он возглавлял ЗАО «Москва - Макдоналдс».

Состав меню практически не изменился.

Правда, цены поднялись примерно на 10%.

«Л’ОКСИТАН»

(бывший L’Occitane)

Что было:

Сеть французского бренда косметики L’Occitane более чем из 100 магазинов.

Кто купил:

Российские топ-менеджеры компании. Наибольшая доля досталась гендиректору «Л’Окситан Рус» Ростиславу Коваленко.

Сумма сделки:

Стоимость российских активов французские владельцы оценили в 44,5 млн евро. Выплата пройдет частями в течение 4 лет с 2025 года.

Что изменилось:

Пока практически ничего. Сейчас российская компания независима от иностранных владельцев, а запасов продукции хватит на год вперед.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОСБАНК

Что было:

Росбанк и его страховой бизнес, принадлежащие французской компании Societe Generale.

Кто купил:

Бизнесмен Владимир Потанин (группа компаний «Интеррос»).

Сумма сделки:

По некоторым данным, «Интеррос» Владимира Потанина купил Росбанк за 40 - 60 млрд рублей.

Что изменилось:

Кроме логотипа, пожалуй, ничего. Новый владелец сразу заявил о сохранении устойчивости Росбанка и о том, что будут сформированы новые возможности для его клиентов и партнеров. Сейчас Росбанк работает в обычном режиме.

POETTI

(бывший Paulig)

Что было:

Российские активы финской компании - производителя кофе Paulig, включая обжарочный завод в Твери.

Кто купил:

Гражданин Индии Викас Сои - управляющий директор кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio). Единственный владелец ООО «Милфудс» (компания - покупатель активов Paulig) с уставным капиталом почти в 210 млн рублей.

Сумма сделки:

Не разглашается.

Что изменилось:

Компания ООО «Паулиг кофе» ликвидирована. Теперь она называется ООО «Милфудс». Продукция тоже сменила марку на кофе Poetti. Правда, дизайн упаковки остался прежним.

Новому владельцу удалось сохранить весь персонал завода - более 100 человек, а также поставщиков зеленого кофе из 10 стран. Компания будет наращивать обороты.

Как ни в чем не бывало Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

TEBOIL

(бывший Shell)

Что было:

Российская сеть АЗС британского нефтегазового концерна Shell (411 заправок) и завод смазочных материалов в Тверской области.

Кто купил:

Владелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Сумма сделки:

Не разглашалась. Но в отчете концерна Shell говорится, что «во втором квартале 2022 года Shell передала все акции «Шелл нефть» «ЛУКОЙЛу», что привело к чистым расходам в размере 83 млн долларов с учетом убытка от разницы курсов валют».

Что изменилось:

Сети дали новое имя - это финский бренд Teboil. Все АЗС работают в прежнем режиме. Рабочие места сохранены.

В СТАДИИ ПРОДАЖИ

MONDI

Что есть:

Австрийская группа Mondi продает свое крупнейшее предприятие в России - «Монди Сыктывкарский ЛПК», производящий целлюлозу, упаковочную бумагу и немелованную тонкую бумагу. Офисная бумага «Снегурочка» - одна из самых популярных марок.

Кто покупает:

Владелец Augment Investments Limited Виктор Харитонин. Он же председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт». Занимает 66-е место в рейтинге «Форбс».

Сумма сделки:

95 млрд рублей (около €1,5 млрд), но ее заключение будет зависеть от одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных согласований.

KELLOGG

Что есть:

Российское подразделение компании Kellogg из США (готовые завтраки, печенье, крекеры, снеки, в том числе хлопья Krave, чипсы Pringles, печенье и сухие завтраки под маркой «Любятово»).

Кто покупает:

«Аквалайф ресурс», управляющая компания ГК «Черноголовка».

Сумма сделки:

По примерным оценкам, 6 - 7 млрд рублей.

А некоторые зарубежные концерны просто подарили России свои заводы. Так сделала Renault-Nissan: компания передала свой столичный завод местным властям, и теперь на нем выпускают «Москвич». Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»

KFC переходит в ROSTIC’S

Что есть:

Почти 1000 ресторанов американской корпорации KFC Yum! Brands, открытых в России. 70 из них филиалы, остальные работали по франшизе.

Кто покупает:

Ижевский оператор «Смарт Сервис ЛТД». В его франчайзинг-владении 41 заведение KFC, а также рестораны брендов IL Patio, «Планета суши» и другие. Основным инвестором «Смарт Сервиса» является Андрей Осколков, управляющим - Константин Котов. Об этих персонах известно немного. Осколкова называют одним из самых богатых людей Удмуртии. Константин Котов в 2021 году вошел в Общественную палату Ижевска, а ранее был депутатом городской думы.

Сумма сделки:

Неизвестна. Эксперты оценивают ее в 1,3 млрд рублей. Yum! Brands на своем сайте сообщил, что компания «заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов».

Что изменится:

Название - Rostic’s. Этот бренд появился в России еще в 1993 году как практически полная копия ресторанов KFC с хрустящими куриными ножками в меню. В 2000 году, когда KFC зашли на российский рынок, они купили Rostic’s и на базе его точек открыли свои. «КП» стало достоверно известно, что меню ресторанов будет максимально сохранено, рецептура не поменяется. Будут также сохранены все рабочие места.

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