«Вампиры средней полосы-2»: «Дедушка, а зачем тебе такие зубки?»

К полюбившимся героям (самого колоритного вновь сыграл Юрий Стоянов) добавились новые - например, девочка Мила в исполнении Евы Смирновой. Фото: Кадр из фильма

Не всякая телевизионная премьера - премьера по сути: теперь так все устроено, что многие сериалы сначала показывают в онлайн-кинотеатрах и лишь потом они добираются до эфира. Вот и второй сезон «Вампиров средней полосы» минувшей зимой уже показал Start, и с большим успехом. Так что зрителям канала ТНТ можно позавидовать: им только предстоит окунуться в новые приключения семейства добрых смоленских вампиров.

Каждый новый сезон любого сериала непременно сравнивают с предыдущим, сводя ощущения к короткому резюме: лучше или хуже? В случае с «Вампирами...» можно с уверенностью сказать: лучше! Многочисленные поклонники Святослава Вернидубовича и иже с ним вряд ли будут разочарованы. И вот почему.

Свежие персонажи

Кое с кем из прежних героев сценаристы безжалостно покончили - вокруг обстоятельств гибели одного из персонажей и строится сюжет сезона. Взамен вампирской вселенной добавили свежей крови (как звучит этот речевой оборот в контексте истории!).

В сюжет вводится седеющий московский следователь Андрей Усачев в исполнении Андрея Соколова (того самого, из «Маленькой Веры»). В Смоленск его влечет не только служебный долг, но и болезненные воспоминания о юности, об утраченной любви. Появляется девочка Мила, которую сыграла Ева Смирнова - она переиграла в сериалах десятки разных девочек, но только в «Вампирах...» раскрылась как настоящая актриса с широким диапазоном. Небольшую, но яркую роль злобной пришлой вампирши сыграла Лукерья Ильяшенко. И, наконец, самая вкусная изюминка сезона - Егор Дружинин (который Васечкин) в образе обаятельного инферно, приспешника дьявола в ласковом обличье.

А на сердце боль

Если первый сезон пел гимны семейным ценностям и словно иллюстрировал пословицу про веник, который ни за что не сломаешь, пока прутики связаны вместе, то второй во всю ширь разворачивает темы, лишь вскользь звучавшие ранее.

Во-первых, это тема внутрисемейного раскола: графиня Ольга Анваровна (Ольга Медынич) сидит за решеткой - она проклинает, проклинаема и жаждет мщения. Во-вторых, тема потерь самых близких и любимых - неизбежных в жизни, даже если ты наделенный сверхспособностями вампир, а не простой смертный. Горюет дед Святослав - смерть Женька его почти сломала. Плохо на душе у Анны (теперь ее играет Анастасия Стежко - вместо Екатерины Кузнецовой) - в первой же серии вы узнаете почему. Болит сердце у московского подполковника Усачева. В-третьих, смоленским кровососам грозит погибель от таких же кровососов, только очень плохих.

В общем, опять хмурится небо над Смоленском.

Вера, надежда, любовь

Напомним, что «Вампиры...» лишь прикидываются тематической историей про клыки, высасывание крови и прочую бульварную жуть. Это, уж извините, гуманистическое высказывание о противоречивой природе человека - и в свежих сериях оно берет новые высоты.

Да, жизнь - это череда потерь, и очень часто исправить ничего нельзя, не тешат нас иллюзиями авторы сериала. Но это не значит, что не надо бороться и пытаться. Ведь, кроме боли потерь, в жизни есть и любовь. А она способна сотворить настоящее чудо.

И чудеса, включая самое долгожданное (не будем раскрывать детали) в новых «Вампирах...» будут. Неспроста Вернидубович набрал целую ванну кровушки. На длинной дистанции обязательно побеждает тот, кто любит, верит, не предает, прощает. И вся эта философия, конечно, щедро приправлена зрелищными сценами и трюками. Пожалуй, динамики и ярких кадров стало даже больше.

ТНТ.

«Вампиры средней полосы-2».

Понедельник - четверг, 21.00.

*Искаженная цитата (в оригинале - зима) из песни «Сказочная тайга» группы «Агата Кристи», хиты которой часто звучат в сериале.