Леонид Рошаль, Доктор Мира: Все у всех должно быть хорошо. И - спасибо

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 4 марта, мы уже рассказывали нашим читателям о том, что Леонид Рошаль впервые именно нам сообщил о своём самочувствии.

Напомним - Леонид Михайлович сейчас находится на лечении и мы все желаем ему скорейшего выздоровления.

А в воскресенье, 5-го марта, наша переписка со знаменитым доктором продолжилась…

Я послал Леониду Рошалю смс-сообщение следующего содержания:

«Что передать тем, кто все эти дни волнуется и переживает за Доктора Мира Рошаля?»

«Все у всех должно быть хорошо, - написал нам Леонид Михайлович. - И - спасибо».

…Конечно же, мы надеемся на дальнейшее продолжение нашего диалога.

И - до встречи!