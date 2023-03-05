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Общество5 марта 2023 20:21

Леонид Рошаль, Доктор Мира: Все у всех должно быть хорошо. И - спасибо

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который сейчас находится на лечении, прислал ещё одно смс-сообщение политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 4 марта, мы уже рассказывали нашим читателям о том, что Леонид Рошаль впервые именно нам сообщил о своём самочувствии.

Напомним - Леонид Михайлович сейчас находится на лечении и мы все желаем ему скорейшего выздоровления.

А в воскресенье, 5-го марта, наша переписка со знаменитым доктором продолжилась…

Я послал Леониду Рошалю смс-сообщение следующего содержания:

«Что передать тем, кто все эти дни волнуется и переживает за Доктора Мира Рошаля?»

«Все у всех должно быть хорошо, - написал нам Леонид Михайлович. - И - спасибо».

…Конечно же, мы надеемся на дальнейшее продолжение нашего диалога.

И - до встречи!

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