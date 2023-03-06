Вопрос дня: Как воспитать хорошего человека, который сможет стать героем?

Младшеклассник дивногорской школы № 2 имени Гагарина шлет поздравления участникам СВО, где сейчас девять выпускников этой школы. Фото: Илья НАЙМУШИН/РИА Новости

Елена Драпеко, заслуженная артистка России:

- Лучший способ - подавать верный пример в семье. У юного брянского героя братья на фронте. У него дома все помогают друг другу. Это не тот мир, где все крутится вокруг тебя, в этом не искаженном мире ты вписан в главные события на уровне бытовых вещей. Мы пытаемся на уровне государства вновь вовлекать поколение юных в жизнь страны через общую социализацию. Главное - прививать чувство любви.

Лев Корольков, ветеран Службы внешней разведки:

- Хороший мальчик вырос в нормальной русской семье. В приграничных районах народ живет всегда в предчувствии нашествия. И противодействия ему. Родившемуся в России необходимо знание истории своей страны и ощущение наших корней, которые поглубже и попрочнее многих будут... В разных ситуациях могут попытаться лишить всего, но никто не отнимет у тебя чувства Родины. Не важно, окончил ты столичный университет или далекое ПТУ и кто ты по национальности - твои деды всегда отстаивали и отстояли страну в больших войнах.

Татьяна Визбор, радиоведущая, бард:

- Вообще воспитание достойных детей - это какая-то божественная история. Тут вряд ли кто-то может считать себя докой. И давать конкретные советы. Это каждый раз очень и очень индивидуально.

Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

- Думаю, воспитывает не семья, а общество. Меня воспитывали двор, школа, Суворовское училище. Нас, которых называли покорителями космоса, страна учила так, как надо. Все определяется окружением. У брянского пацана нормальная оказалась реакция - при обстреле вывести девчонок в лес и как можно дальше уйти от зоны поражения. Правильные эмоции формирует правильная среда.

Матвей Шпаро, полярный исследователь:

- Когда мне в детстве читали Майн Рида, Жюля Верна и Каверина, я, наверное, формировался как человек приключенческих романов. Но правильно сказать, что я стал таким, какой я есть, благодаря примеру отца, большого полярного путешественника Дмитрия Шпаро. И да, я хотел быть таким, как он, когда мы с ним 25 лет назад переходили по движущимся льдам Берингов пролив. Наверное, это был для меня ключевой год для осознания и понимания, кто ты есть и каков твой потенциал.

Виктор Бережной, читатель «КП»:

- Все у нас с детьми дома наладилось, когда я наткнулся на простую формулу у кого-то из философов: «Не надо воспитывать детей, они будут такими же, как вы. Поэтому воспитывайте себя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Увидел дырку в куртке, а потом кровь пошла»: спасший девочек от диверсантов брянский мальчик рассказал, как получил ранение и выжил

10-летний Федор сейчас находится в больнице (подробности)