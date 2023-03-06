Любовь Казарновская: "Вся мировая система окрысилась и надула щёки против нас. Но Россия - духовный центр планеты"

Оперная дива Любовь Казарновская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оперная дива Любовь Казарновская за 40 лет на сцене выступала на самых престижных площадках - солировала в Большом и Мариинском театрах, нью-йоркской Метрополитен-опера и миланской Ла Скала. Артистка полжизни замужем за австрийским продюсером Робертом Росциком, жила в Италии и Австрии, объездила весь мир. Но при этом Казарновская никогда не отказывалась от родной страны, и с началом спецоперации лишь укрепилась в мыслях об особом предназначении России. Об этом и не только певица рассказала в интервью Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале.

ПРО КОНЦЕРТЫ НА ДОНБАССЕ

- Я не ездила, предложений не поступало. Более того, я знаю, что многие мои коллеги-артисты в очередь записываются, чтобы поехать туда. Но прозвучала фраза от людей, которые этим занимаются: "Что-то вас слишком много". Мне стало больно и обидно. Наверное, те, кто поехали первыми, имели искреннее желание. А потом это приобрело оттенок некоего бизнес-плана. Я эти вещи не люблю. И если будет запрос на Казарновскую, а не на череду артистов, я буду рассматривать его серьезно.

ПРО ПАНДЕМИЮ

- Идет передел мира. Первый сценарий, который нам был предложен - так называемая пЛандемия. В ее основе - идея расчеловечивания, но люди не приняли эти условия, не согласились стать биороботами. QR-коды, уколизация, дистант, всем сидеть по домам, не общаться... Это всё ложь. И люди, которые поняли, что это искусственно усложненный вирус, вели себя по-другому. Мои друзья вылечивали его за три дня. А я не болела ковидом, я антиваксер.

ПРО США

- Вьетнам, Корея, Югославия, Сирия - это звенья той либеральной системы, когда показывался кулак и говорились: "С нами не спорить, мы самые сильные". Разве не надо было осудить эту агрессию и сказать той стране - а почему вы вмешиваетесь в программное течение времен другой страны и навязываете ей свои ценности? Почему вы можете разрушать всё то, что создано другими странами и народами? Но нет, все хлопали и говорили: "Да, это мощная страна, с ней надо считаться". И вдруг Россия подняла голову и сказала: "Ан нет, милые". Нет - биолабораториям, которые вы настроили; нет - той заразе, которую вы хотите распространить; нет - доминанте фармкомпаний и ВОЗ. И теперь мы "агрессоры". А где логика? Гнилое дерево - хорошо, а сломать его - плохо?

Любовь Казарновская во время съемок передачи "Один в один" на Первом канале. Фото ИТАР-ТАСС/ Евгений Осокин

ПРО ТО, ЗА ЧТО МЫ СРАЖАЕМСЯ

- Я понимаю, с кем и за что мы сражаемся. Деньги и агрессия стали идолами. Было сказано открыто: "Вы нам не нужны. Нужен золотой миллиард. Вы перегружаете землю углекислым газом". Нужен покорный биоробот, который будет жить в комнате два на два, где ему будут включать разные картинки. Будет виртуальный комфорт, будет еда. А человек-то где? Те, кто вершит эту программу, хорошо понимают, что они делают. Значит, наша программа - сделать мир лучше.

Я много жила на Западе, у меня муж австриец, поэтому я знаю, о чем говорю. Там люди хотят радоваться жизни: открывать бизнес, зарабатывать деньги, ходить в кафе и рестораны. Комфортно, но к чему это приводит - забота только о себе, о своем мирке, о своем кошельке?

ПРО ТОЛЕРАНТНОСТЬ

- Мне пишут мои друзья из Германии: "Оскорбительно для детей, когда ты указываешь в анкете - "папа", "мама". Надо родитель №1 и родитель №2. Это та степень свободы, которая перешла все границы допустимого. Когда в Германии украинские националисты вставляют в замок машины зубочистку, и люди не могут открыть свою машину, нельзя возмутиться - вы сразу русский националист. И мои друзья с этим столкнулись. Вот такая подмена понятий.

Толерантность - это принятие безобразий. Гей-парады я видела в Бразилии, в Аргентине - я оцениваю отрицательно. Какие-то люди тебя хватают за руки, мажут какой-то краской, кричат: "Ты с нами?". Вот тут моя толерантность заканчивается.

ПРО ДУХОВНОСТЬ РОССИИ

- Вся мировая система окрысилась и надула щёки против России: "Россия - агрессор!". Но умение сказать нет тотальной лжи, которая льется на Россию, это наше с вами дело. И если мы посмотрим на вещи реально, мы поймем, что никакой агрессии на самом деле нет. Есть закономерные процессы, которые уже назрели и должны быть решены. Россия - это духовный центр планеты, и все, кто на нас шел с мечом, от меча и погибал. Россия - одно из немногих мест, где бьется живой дух.

ПРО УЕХАВШИХ АРТИСТОВ

- Я не смею никого осуждать. Но это большая ошибка. Есть закон причинно-следственных связей, на Востоке это называется "закон кармы". Если ты отказываешься от своих корней, перестаешь чувствовать своё Отечество, своих предков, свой род, ты погибнешь и сломаешься внутри. Моё глубочайшее убеждение - что наша страна победит и в этот раз, хотя с таким многомерным испытанием - на веру, на прочность, на мировоззрение, - мы еще не сталкивались.

ПРО УХОД С ПЕРВОГО КАНАЛА

- Я пять сезонов была членом жюри проекта "Точь-в-точь", мы вывели это шоу из развлекательного на просветительский уровень. И потом мне прислали списки артистов и репертуара на новый сезон... Мне сказали: "У нас аудитория омолодилась, они хотят слушать совсем другое". И я ответила: "Тогда без меня".