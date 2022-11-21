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Звезды20 ноября 2022 21:20

Ефремов с сыном, Старшенбаум в мини и Самбурская с разрезом от бедра: Звезды пришли на премьеру фильма «Сестры»

Мистический триллер выходит в прокат с 24 ноября
Ирина СУХАНОВА
Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум.

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла премьера мистического триллера «Сестры». Отечественный фильм ужасов снял режиссер Иван Петухов, главные роли в нем сыграли Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов. На премьеру в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пришли звезды кино и телевидения: актрисы Настасья Самбурская, Ирина Безрукова, Анна Банщикова, Никита Волоков и другие артисты.

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум в фильме играют супругов. На первый взгляд, у них все хорошо: Аня и Андрей женаты и растят маленького сына. Она печет на дому торты на заказ и продает их через соцсети, у него – высокооплачиваемая работа. Андрей хорошо обеспечивает семью и кажется любящим мужем. Но на самом деле Аня давно страдает от скрытой агрессии мужа, который избивает ее. Доведенная до отчаяния женщина ищет способ избавиться от обидчика, и в итоге ей на помощь приходят темные мистические силы.

Ефремов, словно настоящий любящий отец, держал на руках своего киношного сына.

Ефремов, словно настоящий любящий отец, держал на руках своего киношного сына.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как и в фильме, Никита и Ирина на премьере позировали фотографам вместе. Ефремов, словно настоящий любящий отец, держал на руках своего киношного сына. К слову, в реальной жизни 34-летний актер пока не испытал счастья отцовства, хотя уже был женат. В 2014 году Никита женился на актрисе Яне Гладких, однако через год после свадьбы супруги расстались. С тех пор старший сын Михаила Ефремова не торопится связывать себя узами брака. Никита более двух лет состоял в отношениях с актрисой и телеведущей Марией Иваковой, однако в прошлом году пара рассталась.

Настасья Самбурская.

Настасья Самбурская.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Старшенбаум выбрала для премьеры короткое черное платье-жакет. Волосы актрисы собрала в лаконичный хвост. Образ дополнило изящное колье и черные туфли.

Настасья Самбурская на красной дорожке похвасталась эффектным разрезом от бедра. Актриса нарядилась в платье со смелым разрезом на юбке, позволившим ей продемонстрировать стройную ножку. В руках Настасья держала крохотную бархатную сумочку винного цвета, губы артистка накрасила помадой того же оттенка.

Ирина Безрукова.

Ирина Безрукова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере Никита Ефремов рассказал, что роль в «Сестрах» позволила ему по-новому взглянуть на самого себя. По словам актера, он не оправдывает своего героя, но отлично понимает, почему он стал таким. В каждом человеке уживается и хорошее, и плохое. И только от него самого зависит, какая именно сторона – светлая или темная – перевесит в итоге.

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