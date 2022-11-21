Ефремов с сыном, Старшенбаум в мини и Самбурская с разрезом от бедра: Звезды пришли на премьеру фильма «Сестры»

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла премьера мистического триллера «Сестры». Отечественный фильм ужасов снял режиссер Иван Петухов, главные роли в нем сыграли Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов. На премьеру в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пришли звезды кино и телевидения: актрисы Настасья Самбурская, Ирина Безрукова, Анна Банщикова, Никита Волоков и другие артисты.

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум в фильме играют супругов. На первый взгляд, у них все хорошо: Аня и Андрей женаты и растят маленького сына. Она печет на дому торты на заказ и продает их через соцсети, у него – высокооплачиваемая работа. Андрей хорошо обеспечивает семью и кажется любящим мужем. Но на самом деле Аня давно страдает от скрытой агрессии мужа, который избивает ее. Доведенная до отчаяния женщина ищет способ избавиться от обидчика, и в итоге ей на помощь приходят темные мистические силы.

Ефремов, словно настоящий любящий отец, держал на руках своего киношного сына. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как и в фильме, Никита и Ирина на премьере позировали фотографам вместе. Ефремов, словно настоящий любящий отец, держал на руках своего киношного сына. К слову, в реальной жизни 34-летний актер пока не испытал счастья отцовства, хотя уже был женат. В 2014 году Никита женился на актрисе Яне Гладких, однако через год после свадьбы супруги расстались. С тех пор старший сын Михаила Ефремова не торопится связывать себя узами брака. Никита более двух лет состоял в отношениях с актрисой и телеведущей Марией Иваковой, однако в прошлом году пара рассталась.

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Старшенбаум выбрала для премьеры короткое черное платье-жакет. Волосы актрисы собрала в лаконичный хвост. Образ дополнило изящное колье и черные туфли.

Настасья Самбурская на красной дорожке похвасталась эффектным разрезом от бедра. Актриса нарядилась в платье со смелым разрезом на юбке, позволившим ей продемонстрировать стройную ножку. В руках Настасья держала крохотную бархатную сумочку винного цвета, губы артистка накрасила помадой того же оттенка.

Ирина Безрукова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере Никита Ефремов рассказал, что роль в «Сестрах» позволила ему по-новому взглянуть на самого себя. По словам актера, он не оправдывает своего героя, но отлично понимает, почему он стал таким. В каждом человеке уживается и хорошее, и плохое. И только от него самого зависит, какая именно сторона – светлая или темная – перевесит в итоге.