Ученые взвесили Землю по-новому: она весит 6 роннаграммов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если вас расстраивает свой вес, попробуйте новый научный подход. Нет, не к диете. А к тому, в каких единицах взвешиваться. Гарантирую: в роннаграммах все будет выглядеть куда оптимистичнее, чем в килограммах!

В Международную систему единиц (СИ) только что официально ввели новые единицы. Точнее, новые префиксы. В компанию к кило-, милли-, тера- и другим добавили ронна-, кетта-, ронто- и кекто-. Так что теперь у нас есть роннаграммы и кеттаграммы, а также роннаметры и кеттаметры. А ещё ронтограммы и кектометры. Ронна- означает миллиард миллиардов миллиардов. А ронто- миллиардную от миллиардной от миллиардной.

Обновление произошло впервые за 30 лет, за него проголосовали участники 27-й Генеральной конференции по меркам и весам, состоявшейся в Версальском дворце.

В 1991 году в Международную систему единиц ввели префиксы зетта- и йотта-. Чтобы понять масштаб: километр - это 1000 метров, единица и три ноля. А йоттаметр - это 24 ноля после единицы. Роннаметр или роннаграмм - это уже 27 нолей после единицы.

В роннаграммах первым делом «взвесили» Землю. Наша планета весит 6 роннаграммов. То есть 6 и ещё 27 нолей:

6 000000000000000000000000000 граммов.

И даже в килограммах страшно представить, не то что выговорить. То ли дело в роннаграммах - всего шесть!

Юпитер, гигант Солнечной системы, в роннаграммы не поместился. Он весит 2 кеттаграмма (двойка и 30 нолей).

Зачем нужны новые единицы? Чтобы удобнее было измерять гигантские величины, такие как космические расстояния или объемы данных (йоттабайты). А с другой стороны, в квантовой физике, например, надо измерять сверхмалые величины, и там тоже полезны новые единицы.

Учёные и функционеры надеются, что новых префиксов человечеству хватит на ближайшие 20 - 25 лет.