Кристина Асмус рассказала, как из-за родителей-бандитов боялась попасть в детский дом

Кристина Асмус. Фото: соцсети.

Кристина Асмус редко рассказывает о своем детстве. Актриса не раз признавалась, что у нее не очень хорошие отношения с родителями. Звезда экрана выросла в многодетной небогатой семье, ее ролям постоянно не хватало денег на самые необходимые вещи. Детство будущей артистки нельзя назвать безоблачным. Ей приходилось донашивать одежду за старшими, а о конфетах и других лакомствах приходилось только мечтать. Однако однажды наступил период, когда Кристина и ее сестры всерьез думали, что их родители – бандиты. Девочки очень переживали и боялись попасть в детский дом.

«Когда я была маленькой, у нас дома произошла такая история. Я родилась в многодетной семье, жили мы достаточно бедно. И тут резко у нас дома начали появляться крутой телевизор, трёхкамерный холодильник, DVD, микроволновая печь, модный пылесос и даже компьютер! Мы с сёстрами думали: ну всё, наши родители бандиты! Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом», - рассказала актриса в соцсетях.

Однако причина внезапного богатства родителей оказалась гораздо банальней. Родителям от бабушки досталась квартира в Саратове. Они продали ее, и на эти деньги начали шиковать. Кристина признается, что примерно пару лет они с сестрами чувствовали себя «золотой молодежью». Правда, потом деньги кончились, и все вернулось на круги своя.

Кристина с сестрой Кариной. Фото: соцсети.

У актрисы есть три сестры - Екатерина, Ольга и Карина. Ранее Асмус рассказывала, что она долгое время не общалась с матерью. Актриса признавалась, что эта ситуация очень терзала ее. Кристина даже обратилась к психологу, чтобы избавиться от комплексов, которые она приобрела в детстве. И лишь помощь специалиста помогла ей примириться с темными историями прошлого.

«Я не умею прощать. Отношения с родителями - это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше. Я не хочу лишать дочку общения с бабушкой и дедушкой, но наши отношения пока никак не изменились. Я стараюсь работать над этим», - рассказывала актриса.

Кристина с детства была бойцом. Родители отдали ее в секцию спортивной гимнастики, и она стала кандидатом в мастера спорта. Ее младшая сестра Карина также занималась гимнастикой, она – мастер спорта, сейчас работает каскадером в кино. Карина не раз подменяла Кристину на съемках в опасных сценах.

«Моя родная сестра Карина — мой самый близкий друг. Она каскадер в кино и уже во второй раз мой дублер», - как-то рассказала про нее Асмус.